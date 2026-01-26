현대이지웰, 2월 11일까지 설 선물 특별 기획전 진행…한우·가공식품·생활용품 총 8000종 최대 60% 할인

기사입력 2026-01-26 11:07


현대백화점그룹 계열 토탈 복지솔루션 기업 현대이지웰이 다음달 11일까지 '2026년 설 선물 특별 기획전'을 진행한다.

국내 1위 온라인 복지몰 '이지웰 복지몰'과 전통시장 소상공인 온라인플랫폼 '온누리전통시장몰', 현대이지웰의 자회사인 모바일 식권 1위 기업 현대벤디스의 '복지대장몰' 등 세 곳에서 동시에 진행되는 이번 행사에서 설 선물 품목 수는 한우, 가공식품, 생활용품 등 총 8000여 종으로 정상 판매가 대비 최대 60% 할인해 판매한다.

현대이지웰은 다음 달 11일까지 이번 행사의 일환으로 '2026 설 식품 안심 배송 식품 특선관'을 운영한다. 주문시 배송일을 선택할 수 있는 지정일 배송부터 새벽 배송과 빠른 배송 등 고객이 원하는 배송 방법을 선택할 수 있다. 1++등급 한우 구이용 등심과 갈비살 등으로 구성된 '예담우 한우 1++ 하모니세트(1kg, 12만 9000원)', 등심·안심·채끝으로 꾸며진 '농협파머스마켓 소백산 영주한우 로스구이세트 1호(900g, 8만9,900원)' 등이 대표상품이다. 이와 함께 명절 인기 선물 상품을 최대 60% 할인 판매하는 '안마기 인가상품전', '설맞이 베스트 뷰티 선물전' 등 총 17개의 테마별 선물 기획전도 선보인다.

온누리전통시장몰에서는 전국 각 지역의 전통시장의 대표 먹거리 선물세트 800여종을 최대 60% 할인 판매한다. 대표 제품으로는 대전 문창시장 당일 저온착유 국내산 참기름/들기름 선물세트(3만9,000원), 경남 사천읍시장 지리산산청 자연산 봉개숙성 천연벌꿀(3만 5000원) 등이 있다.

현대이지웰은 설을 맞아 오는 1월 31일까지 복지포인트로 결제할 수 있는 간편 결제 서비스 '이지웰Pay'를 오프라인 매장에서 이용 후 이벤트에 응모한 고객 중 추첨을 통해 아이패드 11 에어, BHC 뿌링클 순살 치킨, 복지몰 적립금 등 총 831명에게 경품을 증정하는 '결제하면 복이 와요' 이벤트도 진행한다.

이 밖에도 현대벤디스는 오는 30일까지 기업 대상 단체선물 제안 서비스 '단체선물대장'을 통해 명절 단체 선물 기획전을 진행한다. 한우, 참치, 햄 선물세트, 생활용품 등 인기 품목을 정상 판매가 대비 평균 60% 할인한 가격에 선보인다. 단체선물대장은 임직원 단체 선물을 고민하는 기업 복지 실무자들이 회사의 인원 규모, 예산과 일정 등을 입력해 접수하면 전문 플래너와의 상담을 통해 예산에 맞는 선물을 손쉽게 임직원에게 선물을 제공할 수 있게 한 서비스다.

현대이지웰 관계자는 "현대이지웰과 현대벤디스는 현대백화점그룹 계열사인 현대백화점 선물세트와 현대바이오랜드가 운영중인 네슬레 헬스사이언스의 건강기능식품 등 엄선된 브랜드 상품을 선보이고 있어 설 기업 고객 주문이 매년 15% 이상 늘고 있다"며 "앞으로도 국내 1위 B2B 기반 온라인 유통 모델의 특성과 계열사 시너지를 접목해 고객사에 합리적인 가격과 최적의 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.


김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

