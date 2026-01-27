BNK부산은행, 51개 영업점서 ‘은행방문예약 서비스’ 시행
|BNK부산은행 본점. 사진제공=BNK부산은행
BNK부산은행(은행장 김성주)이 27일 고객의 편리한 은행 방문을 위한 '은행방문예약 서비스'를 51개 영업점에서 시행한다고 밝혔다.
'은행방문예약 서비스'는 고객이 은행 방문 전 모바일을 통해 영업점과 방문 일시를 사전에 예약하고, 실시간 모바일 대기번호표 발급과 필요 서류 작성까지 한 번에 처리할 수 있는 서비스다. 이를 통해 방문 당일 대기시간을 줄이고 보다 빠르고 효율적인 금융 상담이 가능해질 것으로 기대된다.
고객은 원하는 영업점을 미리 예약해 혼잡한 시간대를 피할 수 있으며, 은행 방문 전 스마트폰이나 태블릿으로 관련 서류를 사전에 작성하면 현장에서의 대기 시간도 크게 단축된다.
특히 영업점 내 혼잡도를 완화하고 고객 분산 방문을 유도해, 창구 업무 효율성과 전반적인 서비스 생산성 향상에도 기여할 것으로 기대된다.
김용규 부산은행 경영기획그룹장은 "은행방문예약 서비스 도입을 통해 심층 상담이 필요한 고객과 단순 업무 고객을 구분해 보다 체계적으로 대응할 수 있는 프로세스를 마련했다"며 "앞으로도 지속적인 프로세스 혁신을 통해 고객의 눈높이에 맞춘 한 차원 높은 은행 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
