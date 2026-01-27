BNK부산은행, 51개 영업점서 ‘은행방문예약 서비스’ 시행

기사입력 2026-01-27 15:17


BNK부산은행, 51개 영업점서 ‘은행방문예약 서비스’ 시행
BNK부산은행 본점. 사진제공=BNK부산은행

BNK부산은행(은행장 김성주)이 27일 고객의 편리한 은행 방문을 위한 '은행방문예약 서비스'를 51개 영업점에서 시행한다고 밝혔다.

'은행방문예약 서비스'는 고객이 은행 방문 전 모바일을 통해 영업점과 방문 일시를 사전에 예약하고, 실시간 모바일 대기번호표 발급과 필요 서류 작성까지 한 번에 처리할 수 있는 서비스다. 이를 통해 방문 당일 대기시간을 줄이고 보다 빠르고 효율적인 금융 상담이 가능해질 것으로 기대된다.

고객은 원하는 영업점을 미리 예약해 혼잡한 시간대를 피할 수 있으며, 은행 방문 전 스마트폰이나 태블릿으로 관련 서류를 사전에 작성하면 현장에서의 대기 시간도 크게 단축된다.

특히 영업점 내 혼잡도를 완화하고 고객 분산 방문을 유도해, 창구 업무 효율성과 전반적인 서비스 생산성 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

김용규 부산은행 경영기획그룹장은 "은행방문예약 서비스 도입을 통해 심층 상담이 필요한 고객과 단순 업무 고객을 구분해 보다 체계적으로 대응할 수 있는 프로세스를 마련했다"며 "앞으로도 지속적인 프로세스 혁신을 통해 고객의 눈높이에 맞춘 한 차원 높은 은행 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 박은영, 둘째 출산 과정 공개…출산 당일 "아기가 엄마 배 보고 있어" 제왕절개 상황(조선의 사랑꾼) [SC리뷰]

2.

'44세' 허경환, 유재석 옆 차지하더니...'결혼'까지 성공하나 "소개팅 성사 직전" ('혼자는 못 해')

3.

박나래 '주사이모'로 난리인데..박명수 "이제 링거 없이는 못 살아"

4.

이민정, '눈·코' 똑닮은 외할아버지 정체..'한국화 거장' 박노수 화백이었다

5.

'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('슈돌')

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 박은영, 둘째 출산 과정 공개…출산 당일 "아기가 엄마 배 보고 있어" 제왕절개 상황(조선의 사랑꾼) [SC리뷰]

2.

'44세' 허경환, 유재석 옆 차지하더니...'결혼'까지 성공하나 "소개팅 성사 직전" ('혼자는 못 해')

3.

박나래 '주사이모'로 난리인데..박명수 "이제 링거 없이는 못 살아"

4.

이민정, '눈·코' 똑닮은 외할아버지 정체..'한국화 거장' 박노수 화백이었다

5.

'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

천하의 이동국도 못한 일, 韓 역사상 최초 EPL 스트라이커 '대성공' 나올까...오현규(풀럼-팰리스-리즈) 관심 대폭발

2.

[오피셜]'현대모비스맨' 함지훈, 올시즌 종료 후 은퇴 선언…2월5일부터 은퇴투어, 4월8일 공식 은퇴식

3.

CEO, 사장, 단장, 감독 다 한국까지 와 띄워주더니 포지션은 바꿔버리네...메이저는 냉정한 곳이구나

4.

미쳤다! '韓 축구 초대형 경사' 이강인(24, 토트넘) 초대박, 손흥민 자리 차지할까..."PSG 이적 즉시 거절"→"여름에는 모른다"

5.

'순위 예측 완전 틀렸다' 올해는 맞으면 기적 "올해 우리가 3위 예상이라고요?"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.