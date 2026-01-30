집에 날아든 총알, 베개에 박혀…낮잠 자던 남성 '아찔'

사진출처=토크뉴스온라인

[스포츠조선 장종호 기자] 태국에서 낮잠을 자던 남성이 집 안으로 날아든 총탄에 맞을 뻔한 아찔한 사건이 발생했다. 다행히 총알이 베개 역할을 하던 방석에 박히면서 참사는 피했다.

토크뉴스온라인 등 현지 매체들에 따르면 태국 아유타야주 방파인 지역에 거주하는 31세 남성 위라삭 위치칸파나는 지난 20일 오후 2시쯤 자택 침실에서 잠을 자던 중 정체를 알 수 없는 총탄 두 발이 집을 관통해 날아들었다고 밝혔다.

야간 근무를 마치고 낮 시간에 휴식을 취하던 그는 갑작스러운 충격과 함께 잠에서 깼다. 방 안에는 시멘트 파편과 먼지가 흩어져 있었고, 벽에는 선명한 탄흔이 남아 있었다. 창문 유리도 산산조각 난 상태였다.

침실 밖에서는 은색 탄피가 발견됐으며, 평소 베개처럼 사용하던 방석 안에서는 금색 탄두가 나왔다. 위라삭은 "두 발이 서로 다른 총기에서 발사된 것으로 보인다"고 주장했다.

당시 그는 베개를 베지 않았고, 방석에 다리를 올린 채 잠들어 있었던 것으로 전해졌다.

그의 아버지는 "유리가 깨지는 듯한 큰 소리를 들었지만 정확한 상황을 몰랐다"며 "아들이 깨어나 방을 확인한 뒤에야 총격 사실을 알게 됐다"고 말했다.

위라삭 가족의 집은 가장 가까운 이웃집과도 약 2km 떨어져 있어 우발적인 총격일 가능성에 무게를 두고 있다. 가족들은 주변과 특별한 갈등도 없었다며 범행 동기를 전혀 짐작할 수 없다고 호소했다.

그는 사건 직후 경찰에 신고했지만, 이후 별다른 수사 진행 상황을 전달받지 못했다고 밝혔다. 답답함을 느낀 그는 최근 자신의 페이스북을 통해 사건 내용을 공개하며 여론의 관심을 촉구했다.

가족들은 "또다시 같은 일이 벌어질까 봐 두렵다"며 불안 속에 생활하고 있다고 전했다. 한편, 위라삭은 어느 경찰서에 신고했는지는 공개하지 않았으며, 현지 경찰 역시 현재까지 공식 입장을 내놓지 않고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

