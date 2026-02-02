30대 직장인 쓰러지게 한 '996 근무제'…사망 8시간 후에도 업무 문자

자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 30대 프로그래머가 과로 끝에 갑작스럽게 세상을 떠나 논란이 일고 있다.

특히 사망 8시간 뒤에도 업무를 지시하는 문자메시지가 발송돼 유족들의 공분을 샀다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 광둥성에 사는 32세 프로그래머 가오광후이는 지난해 11월 이른 아침 "몸이 좋지 않다"는 말을 아내에게 한 후 쓰러졌다.

병원으로 이송되던 중 의식을 잃었고, 도착 후 심장마비로 사망 판정을 받았다.

병원 측은 과로와 극심한 스트레스가 원인일 가능성을 제기했다.

가오의 아내 리 모씨는 남편이 사망 당일에도 회사 시스템에 다섯 차례 접속했다고 밝혔다.

가오가 응급구조를 받는 동안에도 회사 단체 채팅방에 새로 추가되었으며, 사망 8시간 뒤에는 긴급 업무 지시까지 내려지기도 했다고 아내는 주장했다.

리씨는 남편이 평소에도 밤 9시 30분 이후에야 귀가했으며, 2021년 팀장으로 승진한 이후에는 더욱 늦게까지 일하는 것이 일상이었다고 전했다. 그녀는 "퇴근하라고 수차례 메시지를 보냈지만 그는 팀원들과 함께해야 한다며 거절했다. 시간을 되돌릴 수 있다면 회사를 그만두게 했을 것"이라고 호소했다.


가오는 어린 시절 허난성에서 광저우로 부모와 함께 이주해 생활이 어려웠고, 거리에서 폐품을 주워 용돈을 마련한 것으로 알려졌다. 대학 시절에도 학비와 생활비를 위해 아르바이트를 병행했다. 그는 16세 때 일기장에 "운명과 어려움이 나를 성장하게 한다. 더 열심히, 더 열심히 일해야 한다"라고 적었다.

한편 중국 IT 업계는 '996 근무제'로 불리는 장시간 노동 문화로 악명이 높다.

오전 9시부터 오후 9시까지, 주 6일 근무가 일반적이다. 중국 노동법은 하루 8시간, 주 44시간 이상 근무를 금지하고 있지만 제대로 지켜지지 않고 있는 것이다.

세계보건기구(WHO)는 2021년 보고서에서 장시간 노동이 심장질환 사망 위험을 42% 높인다고 경고한 바 있다.

가오가 근무하던 회사는 현재 당국의 조사를 받고 있다.

온라인에서는 "마지막 순간까지 일하다 떠난 것이 너무 슬프다", "책임감 있는 사람이 이제야 쉴 수 있게 됐다", "직원들의 초과근무로만 이익을 내는 회사는 망해야 한다" 등 비판과 애도의 목소리가 이어졌다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

