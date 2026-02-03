'최강록 주먹밥'부터 서울엄마 김밥까지…GS25, '흑백요리사2' 공식 협업 상품 선보여

GS25가 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2' 셰프들과 컬래버 상품을 2월 4일부터 순차적으로 선보인다.

이번 협업에는 ▲흑백요리사2 최종 우승자 최강록 셰프 ▲서울엄마 우정욱 셰프 ▲최유강 셰프 ▲중식마녀 이문정 셰프 ▲프렌치파파 타미 리 셰프 등이 참여하며, 주차별로 다양한 콘셉트의 상품을 선보일 계획이다. 이번 프로젝트는 GS25와 넷플릭스가 '흑백요리사2'를 매개로 전개하는 전략적 파트너십의 일환으로, 양사가 콘텐츠와 리테일을 연결해 고객 경험을 확장하는 '공식 협업'이다.

특히, 최강록 셰프의 간편식 상품은 우승 이후, 편의점 업계에서 최초로 선보이는 차별화 상품이다. 진지한 요리 철학과 겸손한 멘트의 인간적인 이미지로 고객의 기대가 높은 만큼, 출시 초기부터 높은 관심이 이어질 것으로 기대된다.

'최강록 날치알명란&계란주먹밥(1,700원)'은 명란을 오븐에 구워 비린 맛을 잡고 고소함을 극대화했다. 짭짤한 명란과 날치알을 와사비마요에 버무려 깔끔한 끝 맛을 살렸으며, 달달한 일본식 계란말이를 더해 풍미를 높인 일본식 삼각김밥이다.

'서울엄마 소불고기김밥(3,800원)'은 서울엄마 우정욱 셰프가 운영하는 한식 다이닝 및 김밥 브랜드 '가지가지김밥' 상품을 벤치마킹해 개발했다. 소불고기와 야채의 조화를 살렸으며, 기존 소불고기 김밥 대비 토핑 양을 2배 이상 증량해 푸짐함을 강조했다.

'최유강 랍스터샌드(4,000원)'는 미슐랭 맛집으로 유명한 최유강 셰프의 '코자차'와 협업한 상품이다. 지정 농장에서 생산한 신선한 채소를 바로 사용한 초신선 샌드위치 콘셉트로, 딜마요네즈를 곁들인 랍스터 샐러드를 듬뿍 담아 비린 맛은 줄이고 감칠맛은 극대화했다. '최유강 랍스터샐러드(4,900원)'는 랍스터 어깨살 샐러드에 계란, 블랙올리브 토핑에 매콤한 칠리마요소스 드레싱을 더해 신선한 채소와 함께 풍부한 맛을 즐길 수 있는 상품이다.

흑백요리사2 컬래버 상품 출시를 기념해 2월 4일부터 간편식 컬래버 상품별 출시일로부처 1주일간 GS Pay로 결제 시 GS ALL 포인트를 즉시 50% 페이백하는 행사를 진행한다.

GS25는 프로그램 인기로 출연 셰프들이 운영하는 레스토랑 예약마저 어려워진 가운데, 시청자들의 호기심을 자극한 셰프들의 시그니처 메뉴를 GS25만의 상품으로 구현해 누구나 가까운 매장에서 차별화된 미식 경험을 즐길 수 있도록 기획했다. 또한 일부 셰프들과 협업해 향후 해당 상품의 판매 수익금 일부를 사회취약계층 지원에 후원하는 등 ESG 활동도 함께 전개해 나갈 예정이다.


GS25는 본격적인 셰프 컬래버 상품 출시에 앞서 우리동네GS 앱을 통해 사전 예약 판매를 진행하며 흥행 가능성을 확인했다. 지난 1월 흑백요리사2 메인 콘셉트를 반영한 '흑·백 크림 케이크' 2종과 세미 파이널 2차 '무한 요리 지옥' 미션에서 착안한 '당근듬뿍김밥'을 한정 수량으로 선보였고, 해당 상품 3종 모두 오픈 반나절 만에 준비 수량이 완판되며, 이번 출시 상품에 대한 높은 기대감을 입증했다.

이정표 GS리테일 마케팅부문장은 "넷플릭스 흑백요리사2에서 활약한 흑·백수저 셰프들의 개성을 GS25만의 간편식 메뉴로 풀어냈다"며, "이번 협업은 넷플릭스와 GS25가 공식 파트너로서 함께 만든 '콘텐츠×리테일' 경험"이라고 강조하며, 앞으로도 GS25는 '가까운 곳에서 만나는 가장 재미있는 미식'이라는 방향으로, 고객이 체감하는 차별화 경험을 계속 확장해 나가겠다"고 덧붙였다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.