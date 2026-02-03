"AI 시대, 환자 중심 의료 새 기준 제시"…명지병원, AX 혁신 본격화

기사입력 2026-02-03 08:13


[스포츠조선 장종호 기자] 명지병원이 AI 기반 운영 혁신을 통해 의료 현장 중심의 AX 체계를 구축하고, 환자 중심 의료의 새로운 기준을 만들어가겠다는 비전을 제시했다.

명지병원은 지난 2일 병원 농천홀에서 'AI 위원회 및 MJAX 어벤져스 사업단 발족식과 기념 심포지엄'을 열고, AI를 병원 운영과 진료 전반에 적용하는 AX(AI Transformation) 비전과 실행 전략을 공유했다.

이번 행사는 단순한 기술 도입 선언을 넘어, 전사적 거버넌스와 현장 중심 실행 조직을 동시에 출범시켰다는 점에서 주목된다.

이 자리에서 이왕준 명지의료재단 이사장은 "생성형 AI의 등장 이후 의료를 포함한 모든 사회 시스템이 근본적인 전환기를 맞고 있다"며, "AI 시대에 병원이 어떻게 대응하고, 주도할 것인가가 지금 의료계의 핵심 과제"라고 강조했다.

이어 "많은 의료기관이 AI의 필요성에는 공감하지만, 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 고민하고 있다"며, "명지병원의 선제적 시도가 의료 현장에 의미 있는 방향성을 제시할 수 있을 것"이라고 전망했다.

명지병원은 AI를 특정 부서나 일부 전문가만의 과제가 아닌 전사적 과제로 설정하고, 전 부서가 참여하는 거버넌스 체제로 AI 위원회를 출범했다. 동시에 진료·행정·지원 부서를 아우르는 참여형 현장 조직인 'MJAX 어벤져스'를 구성해, AI를 실제 업무에 적용하고 실행하는 구조를 마련했다.

특히 'AX'라는 개념은 기술 도입 자체보다 병원 전반의 가치와 시스템을 어떻게 혁신할 것인가에 초점을 둔 것으로, 의료 현장이 AI 도입의 주체가 돼 현장 중심의 새로운 의료 혁신 모델을 만들어가겠다는 의지를 담고 있다.

이 이사장은 "AI는 결국 의료 현장에서 완성되는 기술"이라며, "전사적 관심과 현장 중심 실행이 맞물린다면 향후 3년 내 명지병원은 AI 시대를 선도하는 대표 병원으로 자리매김할 수 있을 것"이라고 포부를 밝혔다.


이어 열린 기념 심포지엄에서는 '병원 AX 시대, 의료의 본질과 생존 전략'을 주제로 의료 AI의 실제 적용 방안이 논의됐다.

삼성서울병원 차원철 디지털혁신센터장은 임상 현장 중심의 의료 디지털 혁신 전략을 소개했고, 솔트룩스 이경일 대표는 병원 데이터의 맥락을 이해하는 소버린 온톨로지 기반 AX 전략을 제시했다. 서울대학교병원 이형철 헬스케어AI연구부원장은 Agentic AI를 활용한 차세대 헬스케어 혁신 방향을 공유했다.

명지병원은 이번 행사를 계기로 전사적인 AX 마인드 확산과 함께 단계별 실행 과제를 구체화하고, 실무 중심의 추진과 전략적 논의를 지속해 나갈 계획이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


"AI 시대, 환자 중심 의료 새 기준 제시"…명지병원, AX 혁신 본격…

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, '초기 간암' 알고도 치료 거부 "그냥 사라지고 싶어" 오열

2.

故서희원 1주기..구준엽, 직접 심경 밝혔다 "한없이 눈물 흘러..죽도록 보고 싶어" [전문]

3.

'지연과 이혼' 황재균, 전 여친들 폭로에 재혼 포기 "2세 원하는데 끝난 듯"

4.

수척해진 구준엽..故서희원 1주기 눈물바다 "약한 모습 미안해"

5.

이상윤, 집 최초 공개...서울대 물리학과 출신다운 '엄친아 하우스'

연예 많이본뉴스
1.

심권호, '초기 간암' 알고도 치료 거부 "그냥 사라지고 싶어" 오열

2.

故서희원 1주기..구준엽, 직접 심경 밝혔다 "한없이 눈물 흘러..죽도록 보고 싶어" [전문]

3.

'지연과 이혼' 황재균, 전 여친들 폭로에 재혼 포기 "2세 원하는데 끝난 듯"

4.

수척해진 구준엽..故서희원 1주기 눈물바다 "약한 모습 미안해"

5.

이상윤, 집 최초 공개...서울대 물리학과 출신다운 '엄친아 하우스'

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 프로야구 선수 출신이 마약 밀수 총책...투수 아닌 외야수였다

2.

이럴거면 '음주운전→헝가리 귀화' 왜 했나, 현지서도 "김민석 올림픽 메달 가능성 희박" 냉평

3.

"지찬아, 나 정신차렸다" 점퍼단추 풀어 보여준 '36번', '다시, 오재일' 삼성 방출 아픔 미완의 거포가 꾸는 꿈

4.

"충격 행보!" 韓 쇼트트랙 영웅→태극마크 대신 中 귀화 선택, 린샤오쥔 인기 폭발…'팬 열광에 파묻혔다'

5.

'손흥민한테 팬 매너 좀 배워' 대충격! 'SON 동기' 뉴캐슬DF의 마스코트 방치 사건→팬 비난 폭주

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.