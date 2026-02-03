"AI 시대, 환자 중심 의료 새 기준 제시"…명지병원, AX 혁신 본격화

[스포츠조선 장종호 기자] 명지병원이 AI 기반 운영 혁신을 통해 의료 현장 중심의 AX 체계를 구축하고, 환자 중심 의료의 새로운 기준을 만들어가겠다는 비전을 제시했다.
이 자리에서 이왕준 명지의료재단 이사장은 "생성형 AI의 등장 이후 의료를 포함한 모든 사회 시스템이 근본적인 전환기를 맞고 있다"며, "AI 시대에 병원이 어떻게 대응하고, 주도할 것인가가 지금 의료계의 핵심 과제"라고 강조했다.
특히 'AX'라는 개념은 기술 도입 자체보다 병원 전반의 가치와 시스템을 어떻게 혁신할 것인가에 초점을 둔 것으로, 의료 현장이 AI 도입의 주체가 돼 현장 중심의 새로운 의료 혁신 모델을 만들어가겠다는 의지를 담고 있다.
이 이사장은 "AI는 결국 의료 현장에서 완성되는 기술"이라며, "전사적 관심과 현장 중심 실행이 맞물린다면 향후 3년 내 명지병원은 AI 시대를 선도하는 대표 병원으로 자리매김할 수 있을 것"이라고 포부를 밝혔다.
이어 열린 기념 심포지엄에서는 '병원 AX 시대, 의료의 본질과 생존 전략'을 주제로 의료 AI의 실제 적용 방안이 논의됐다.
삼성서울병원 차원철 디지털혁신센터장은 임상 현장 중심의 의료 디지털 혁신 전략을 소개했고, 솔트룩스 이경일 대표는 병원 데이터의 맥락을 이해하는 소버린 온톨로지 기반 AX 전략을 제시했다. 서울대학교병원 이형철 헬스케어AI연구부원장은 Agentic AI를 활용한 차세대 헬스케어 혁신 방향을 공유했다.
명지병원은 이번 행사를 계기로 전사적인 AX 마인드 확산과 함께 단계별 실행 과제를 구체화하고, 실무 중심의 추진과 전략적 논의를 지속해 나갈 계획이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
