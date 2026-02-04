[SC헬스칼럼] 눈이 떨리거나 각막 약해도 스마일라식 가능할까?

기사입력 2026-02-04 08:12


시력교정 수술이 연중 가장 활발하다. 충분히 회복할 시간적 여유가 많아 많은 젊은 층이 지금 시기를 선택한다. 최근 시력교정 수술의 중심에는 스마일라식과 스마일프로가 있다.

하지만 병원을 찾는 환자들 가운데는 '눈동자가 떨리는데 수술이 가능할까요', '각막이 혼탁하거나 얇아도 스마일수술을 받을 수 있을까요'라는 질문도 적지 않다.

스마일수술은 진보된 수술법이지만 모든 눈에 무조건 적용되지는 않는다.

눈동자가 파르르 떨리는 안구진탕은 피로, 스트레스, 수면 부족, 영양 결핍 등으로 나타난다. 대부분 일시적이지만, 선천적인 안구진탕에 근시나 난시가 동반되면 시력교정이 까다로워진다. 라식·라섹은 자동 안구추적장치로 보완이 가능하지만, 눈 떨림이 심한 경우 교정 정확도가 떨어질 수 있다.

스마일라식·스마일프로 역시 신중한 접근이 필요하지만, 숙련된 술기와 정확한 중심 잡기 기법을 적용하면 시력교정이 가능한 경우도 있다.

실제로 안구진탕이 있는 환자에게 안구를 안정적으로 고정하고 센트레이션 기법을 적용해 스마일을 시행한 결과, 만족스러운 시력 회복을 얻은 사례도 보고된 바 있다. 다만 이를 위해서는 반복적인 사전 검사와 교정 후 각막 분리 과정에서의 세밀한 술기가 필수적이다.

각막 혼탁 역시 중요한 변수다. 각막은 투명한 조직이지만 염증, 감염, 렌즈 부작용 등으로 손상되면 흉터가 남아 혼탁이 발생할 수 있다. 특히 장시간 렌즈 착용이나 관리 소홀은 각막 저산소증과 신생혈관을 유발해 혼탁으로 이어질 수 있다.

각막 혼탁이 있는 경우 라식·라섹은 불규칙 난시 위험이 있어 주의가 필요하다.


스마일라식은 갈릴레이와 같은 각막 정밀검사를 통해 혼탁이 경미하고 다른 이상 소견이 없다고 판단되면 시행을 고려할 수 있다. 실제 임상에서도 혼탁 환자에서 시력 개선과 함께 혼탁 밀도 감소가 확인됐고, 각막 확장 등의 합병증은 보고되지 않았다.

한편 각막이 지나치게 얇거나 초고도근시로 교정량이 많은 경우에는 레이저 시력교정을 더욱 신중히 결정해야 한다. 수술 후 잔여 각막이 너무 얇아지면 각막확장증 같은 부작용이 생길 수 있기 때문이다. 이런 경우 각막보강술을 병행한 '엑스트라 스마일'이 대안이 될 수 있다.

각막콜라겐 교차결합술은 각막 콜라겐 구조를 단단하게 만들어 각막 안정성을 높여준다. 이를 통해 각막이 얇거나 초고도근시 환자도 보다 안전하게 시력교정을 받을 수 있으며, 임상적으로도 일반 스마일라식과 유사한 시력 개선과 안전성이 확인됐다.

겨울방학을 맞아 시력교정을 고민하고 있다면, 유행하는 수술보다 자신의 눈 상태에 맞는 방법을 선택하는 것이 중요하다. 눈 떨림, 각막 혼탁, 각막 두께 같은 제약이 있더라도 정밀 검사와 경험을 바탕으로 한 맞춤 접근이 이뤄진다면, 안전하고 만족스러운 시력 회복을 기대할 수 있다.
도움말=온누리스마일안과 김지선 원장


온누리스마일안과 김지선 원장

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.