대상웰라이프 '헤이N', 3월 6일까지 '2026 새해 루틴' 헤이N 기획전 진행

기사입력 2026-02-04 08:39


대상웰라이프 '헤이N'이 다음달 6일까지 네이버 스마트스토어에서 '2026 새해 루틴' 헤이N 기획전을 진행한다.

단기적인 건강 관리를 넘어 일상 속에서 부담 없이 실천할 수 있는 건강 루틴을 소개하는 데 초점을 맞춘 이번 기획전은 헤이N 제품을 통해 하루의 시작부터 식습관까지 자연스럽게 루틴화할 수 있도록 구성했다.

행사 기간 동안 대상웰라이프 네이버 스마트스토어에서는 단독 특가와 제품별 할인 혜택, 적립금 제공 등 다양한 혜택을 제공한다.

이번 기획전의 대표 제품인 '헤이N 굿모닝 진저샷'은 전통적으로 따뜻한 성질을 지닌 생강을 활용한 제품으로 겨울철 건강 루틴 아이템으로 제안된다. 휴대가 간편한 파우치 형태로 별도의 준비 없이 '샷'으로 바로 섭취할 수 있어 바쁜 아침이나 외출 전에도 부담 없이 즐길 수 있다. '헤이N 100% 유기농 레몬즙'은 유기농 레몬을 그대로 담아 물이나 음료에 희석해 다양하게 활용할 수 있는 제품으로, 간편한 섭취 방식으로 일상 속 상큼한 루틴을 돕는다.

대상웰라이프 관계자는 "이번 기획전은 새해를 맞아 일상 속에서 꾸준히 실천할 수 있는 작은 건강 루틴을 제안하고자 기획했다"며 "앞으로도 헤이N을 통해 소비자들이 자신의 라이프스타일에 맞는 건강 습관을 자연스럽게 만들어갈 수 있도록 다양한 제품과 콘텐츠를 선보일 것"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

