고령 당뇨 환자라면 실명 부르는 '당뇨망막병증' 주의

[스포츠조선 장종호 기자] 당뇨병으로 인한 합병증은 전신 건강을 위협한다. 그중에서도 당뇨망막병증은 높은 혈당이 오랫동안 유지되면서 눈 속 미세혈관들이 손상되는 질환이다. 처음에는 증상이 없지만, 병이 진행하면 갑자기 시력이 떨어지거나 실명까지 이어질 수 있다.
당뇨망막병증은 진행 단계에 따라 비증식성당뇨망막병증과 증식당뇨망막병증으로, 중증도에 따라 경도, 중등도, 심한 비증식당뇨망막병증으로 나뉜다. 높은 혈당에 의해 미세혈관이 손상되며 피가 나거나 삼출물 등이 생기는 상태를 비증식성당뇨망막병증이라고 부르며, 더 진행되면 신생혈관이 자라나 출혈이나 망막박리를 일으키는 증식당뇨망막병증이 된다.
당뇨망막병증의 가장 무서운 점은 초기에 증상이 거의 없다는 것이다. 그러나 혈당이 계속 높은 상태로 유지되면 혈관 벽이 약해지고 새거나 막히기 쉬워져 산소 부족과 염증 반응이 반복되며 점점 병이 진행된다. 당뇨망막병증이 진행되면 시야가 흐리거나 번져 보이거나, 글자가 휘어져 보이고, 검은 점이나 실이 떠다니거나, 커튼처럼 시야가 가려지는 증상이 나타날 수 있다. 특히 망막의 중심부인 황반에 부종이 생기거나 신생혈관이 자라나면 망막박리로 이어질 수 있다.
김 교수는 "당뇨망막병증에서 발생하는 망막박리는 눈 안쪽에 있는 망막이 안구의 벽에서 떨어지는 상태다. 이때 약한 신생혈관이 많이 자라 출혈이 쉽게 생기고, 염증 반응과 흉터 조직이 정상 망막을 잡아당겨 치료가 쉽지 않다"며 "치료 시기를 놓치면 시력 회복이 어렵기 때문에 출혈이나 망막박리가 생기기 전에 치료하는 것이 중요하다"고 강조했다.
◇혈당 조절·레이저·주사·수술 등으로 치료
당뇨망막병증의 치료는 병의 단계에 따라 달라진다. 초기 단계에는 꾸준한 혈당, 혈압, 콜레스테롤 조절과 운동, 약물치료만으로도 진행을 늦출 수 있다. 비수술적 치료로는 레이저치료와 눈 속 주사 치료가 있다. 레이저치료는 심한 시력 손상의 위험을 줄일 수 있지만 시야장애 등의 부작용이 생길 수 있다. 안 내 주사는 신생혈관의 빠른 퇴행과 황반부종의 효과적인 감소로 시력 예후를 개선할 수 있다. 눈 속에 출혈이 많거나 망막이 박리되어 시력을 위협하는 경우에는 유리체절제술이라는 수술을 시행한다.
김 교수는 "수술은 실명을 막기 위한 최후의 수단"이라며 "치료 시기가 늦어질수록 회복이 매우 어려워지므로 수술 전 단계에서 치료하는 것을 목표로 정기적인 안과 검진을 반드시 받아야 한다"고 당부했다.
◇당뇨망막병증 예방·관리 수칙
당뇨망막병증을 예방하려면 당뇨병 진단 즉시 안과 검진을 받는 것이 좋고, 증상이 없어도 정기적 안과 검진을 하는 것을 추천한다. 또, 가장 큰 원인은 혈당이지만 고혈압, 고지혈증, 흡연, 신장질환 등이 망막병증 진행을 가속화할 수 있으므로 금연과 동반 질환 관리가 중요하다. 또, 시야 흐림·비문증·시력 저하 등 증상이 발생하면 즉시 안과를 방문하는 것이 좋다.
김 교수는 "당뇨망막병증은 치료보다 관리가 더 중요한 질환이다. 당뇨병을 오래 앓을수록 눈 속 혈관 손상 가능성이 높아지므로, 당뇨병이 있다면 시력을 지키기 위해 증상이 없더라도 정기 검사를 꾸준히 받는 것이 중요하다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
