JCB, KB국민카드와 3040 맞춤형 'KB YOU Prime 카드' 출시… 일본 여행 필수템 등극 예고

JCB인터내셔널이 KB국민카드와 함께 'KB YOU Prime 카드'를 출시했다. 사진=JCB 카드 제공
일본 신용카드 글로벌 브랜드 JCB 인터내셔널(이하 JCB)이 KB국민카드와 함께 3040세대의 라이프스타일 및 여행 트렌드를 반영한 맞춤형 상품 'KB YOU Prime 카드'를 JCB 브랜드로 출시했다.
'KB YOU Prime 카드'는 다양한 소비 패턴을 가진 3040세대를 위해 맞춤형 설계가 적용된 것이 특징이다. 고객은 자신의 라이프스타일에 맞춰 '일상팩' 또는 '가족팩' 중 원하는 혜택 패키지를 선택해 사용할 수 있다. 카드 디자인 역시 총 3종으로 고객 선택의 폭을 넓혔으며, 퍼플 디자인을 선택할 경우 JCB 홀로그램 로고를 적용해 카드 소지만으로도 프리미엄 감성을 느낄 수 있도록 했다.
특히 해외여행 고객이 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 대폭 강화했다. 해외 이용 시 부과되던 해외 이용 수수료(1.25%)를 전액 면제해 직구 및 해외 사용 부담을 줄였으며, 컨택리스(비접촉) 결제 기능을 탑재해 여행 중 결제 편의성도 높였다. 또한 여행의 시작부터 편안함을 느낄 수 있도록 국내 공항 라운지 무료 이용 공항 및 호텔 발레파킹 무료 서비스 등의 혜택을 상품 브랜드 서비스로 탑재해 여행객들의 큰 호응이 예상된다.
최근 폭발적인 일본 여행 수요에 맞춰 JCB 브랜드의 강력한 현지 혜택도 주목할 만하다. 'KB YOU Prime 카드' JCB 브랜드 소지 고객은 'JCB 프리미엄 서비스'를 통해 일본 주요 공항 라운지를 무료로 이용하며 여행의 피로를 풀고 편안하게 귀국길에 오를 수 있다.
특히 JCB는 일본 여행객이 선호하는 주요 업종 전반에서 폭넓은 할인 및 캐시백 프로모션을 진행하고 있다. 주요 혜택으로 일본 대중교통(터치 결제) 50% 캐시백을 비롯해 일본 여행 필수 코스로 손꼽히는 쇼핑 가맹점 20% 캐시백 도쿄타워 입장권 30% 현장 할인 빅카메라 20% 캐시백 워너브라더스 스튜디오 투어 도쿄 - 해리 포터 메이킹 20% 캐시백 등이 제공된다. 이와 더불어 일본 내 오프라인 매장에서 10만엔 이상 결제 시 1만엔을 돌려주는 'ARIGATO 캐시백' 프로모션도 응모를 통해 참여할 수 있다.
현재 진행 중인 일본 현지 특화 프로모션의 상세한 대상 가맹점 및 혜택 정보는 KB Pay 앱을 통해서도 간편하게 확인 가능하다. JCB는 앞으로도 고객의 해외 이용 편의를 강화하기 위해 시즌별로 다채로운 글로벌 캠페인을 지속적으로 선보일 계획이다.
JCB는 KB국민카드의 세심한 '일상·가족팩' 맞춤 서비스에 여행객들이 가장 필요로 하는 프리미엄 혜택을 한 장의 카드에 담았다며, 엔저 현상 등으로 일본 여행이 또 하나의 트렌드가 된 지금, 'KB YOU Prime 카드' JCB 브랜드는 고객들에게 가장 합리적이고 기분 좋은 여행 파트너가 될 것이라고 밝혔다.