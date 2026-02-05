대한심혈관중재학회 차기 회장에 장기육 교수…"진료 지침 표준화·국제 교류 확대 주력"

[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 순환기내과 장기육 교수가 대한심혈관중재학회(KSIC) 차기 회장으로 추대됐다. 임기는 오는 9월 1일부터다.
장기육 교수는 국내 심혈관 중재시술 분야, 특히 '경피적 대동맥판막 치환술(TAVI)'의 선구자 중 하나로 꼽힌다. 장 교수는 최근 국내 최초로 대정맥을 통해 인공 판막을 삽입하는 '경대정맥 TAVI' 시술에 성공하며 고위험군 환자 치료의 새로운 지평을 열었다. 특히 99세 초고령 환자의 TAVI 시술을 성공적으로 집도하는 등 고난도 심장 시술 분야에서 독보적인 임상 성과를 기록해 왔다.
장기육 차기 회장은 이번 선출에 대해 "심혈관 질환의 중요성이 날로 커지는 시기에 중책을 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다"며 "오는 9월 임기 시작 전까지 학회의 현안을 면밀히 살피고, 회원들과도 많은 소통을 하겠다"고 소감을 전했다. 이어 "임기 동안 심혈관 중재술의 표준 진료 지침을 확립하고, 세계 유수의 학회들과 교류를 확대해 대한심혈관중재학회의 국제적 위상을 한 단계 더 높이는 데 주력하겠다"는 포부를 밝혔다.
한편 장 교수는 1989년 가톨릭대학교 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 석·박사 학위를 취득했다. 미국 하버드 의대에서 연수하며 선진 의료 기술을 연구했으며, 서울성모병원 심뇌혈관병원장을 역임하며 병원의 심혈관 질환 진료 역량을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다. 학회 내에서도 간행이사, 무임소이사 등 주요 보직을 맡아 학회 발전과 학술 교류에 힘써왔다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com