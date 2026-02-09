이마트, 17일까지 제수용 간편식 할인 행사 진행

이마트가 설을 앞두고 명절 당일인 17일까지 피코크 제수용 간편식을 10~30% 할인하는 행사를 진행한다.
대상 품목은 설날 많이 찾는 육수, 떡국떡과 같은 떡국 재료부터, 전류, 튀김 등 제사 음식과 식혜 등 전통 후식까지 약 50가지로 다양하다.
우선 '피코크 떡국떡(1.4kg)', '피코크 이천쌀떡국떡(700g)'을 행사카드 결제 시 각각 20% 할인하고, '피코크 한우사골육수(1kg)'와 '피코크 진한 양지육수(500g)'는 10% 할인한다. 또한 행사카드 결제 시 고기완자, 동태전, 사각오색전 등 실속있는 구성을 갖춘 '피코크 모듬전(475g)'을 20% 할인하고, '피코크 소고기육전(300g)'은 10% 할인해 판매한다.
물가부담 낮추기 위한 새로운 상품도 선보인다. '피코크 떡갈비(900g)'와 피코크 너비아니(1.1kg)'는 용량을 각각 기존 450g, 550g에서 2배씩 늘린 상품으로 행사가 기준 각각 1만1,984원, 1만1,184원이다. 기존 일반 용량 상품 대비 100g 당 25~30% 가량 저렴하다. 또한 피코크 제수용 간편식 행사상품을 2만 5000원 이상 구매 시 5000원 상품권을 증정해 다양한 상품을 구매하면 보다 많은 혜택을 받을 수 있도록 했다.
제수용 간편식은 음식 준비의 번거로움을 덜어주는 편의성에다 개별 재료를 구매할 때보다 비용이 적게 드는 경제성까지 갖춰 명절 필수 아이템으로 자리 잡고 있다. 실제 지난 설 행사 기간 피코크 전류 매출은 전년 대비 43% 늘었으며, 튀김류 매출은 2배 이상 증가한 것으로 집계됐다.
즉석조리 코너 '키친델리'에서도 행사가 진행된다. 12~18일 오색전, 동태전, 완자전, 깻잎전, 녹두전 등으로 구성된 즉석조리 '알찬모둠전(팩)'을 신세계포인트 적립 시 3000원 할인한 1만4,980원에 판매한다. 오색꼬지전, 동태전, 고기완자전, 소고기육전 등도 준비했다. 14~16일에는 제수 음식, 비빔밥에 모두 많이 활용하는 고사리, 도라지, 무나물, 시금치, 숙주나물, 콩나물을 '명절 6종 나물(360g)'로 구성해 9,980원에 판매한다. 이외에도 '블랙타이거 새우튀김(팩)'을 신세계포인트 적립 시 30% 할인 판매하는 등 인기 튀김류, 요리류 할인 혜택도 준비했다.
정우진 이마트 마케팅 담당은 "간편식이 명절 음식 준비에 대한 고객의 부담을 낮추고 알뜰 쇼핑에 기여하는 만큼 대대적인 할인행사를 준비했다"며, "이번 행사를 통해 보다 풍성하고 즐거운 명절이 되는데 도움이 될 수 있기를 기대한다"고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com