하이원리조트, 설 연휴 맞이 '가족 이벤트' 풍성

기사입력 2026-02-09 12:05


하이원리조트가 설 연휴를 맞아 2월 14일부터 2월 18일까지 가족이 함께 즐길 수 있는 명절 프로모션을 선보인다. 연휴 기간 동안 리조트 전역에서는 공연, 체험 프로그램, 할인 혜택까지 아우르는 명절 맞춤 콘텐츠가 운영될 예정이다.

9일 강원랜드에 따르면 하이원 그랜드호텔에서는 설 명절 분위기를 더하는 라이브 공연이 진행된다. 14일 새해 색소폰 악기 연주와 웰컴 체크인 마술 공연이 진행되며, 15일부터는 설 특집 국악 공연과 미디어 공연이 이어져 연휴 기간 리조트를 찾는 고객들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

가족 단위 고객을 위한 전통 체험 프로그램도 준비됐다. 웰니스센터에서는 설날 오행 족욕 체험과 설빛 오색 막걸리 빚기 체험이 운영되며, 그랜드호텔 그랜드볼룸에서는 셰프와 함께하는 만두 빚기 체험 등 명절의 의미를 직접 체험할 수 있다.


어린이 고객을 위한 프로그램도 다양하다. 워터월드에서는 딱지치기, 제기차기, 윷놀이 등 전통 놀이와 함께 음악에 맞춰 즐기는 물 속 버블파티가 열리며, 스키장에서는 새해 소망 작성 이벤트, 하이하우 포토타임 등 레저와 명절 이벤트를 동시에 즐길 수 있다.

설 연휴 기간 다양한 미식 경험도 제공한다. 특선 석식 뷔페를 선보이는 그랜드테이블을 비롯해 설맞이 와인과 위스키를 선보이는 등 리조트 내 식음업장에서는 명절 분위기를 더하는 다양한 메뉴를 마련했다.

설 연휴기간 동안 '최대 방문객 달성 프로모션','하이원리조트 굿즈샵 행운상점 오픈','카카오톡 채널 친구 추가'이벤트를 통해 다양한 혜택을 제공한다.

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "설 연휴를 맞아 가족 모두가 함께 즐길 수 있는 공연과 체험, 혜택을 풍성하게 준비했다"며 "명절 기간 동안 리조트에서 특별한 휴식과 추억을 만들수 있을 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.