'4×4 극강의 조합' 버거킹, 콰트로치즈 콰트로페퍼 큐브스테이크 선보여

기사입력 2026-02-09 12:12


버거킹이 '콰트로치즈 콰트로페퍼 큐브스테이크'를 12일 출시한다. '콰트로치즈 콰트로페퍼 큐브스테이크'는 한정 판매 제품으로, 4월 8일까지 전국 버거킹 매장에서 판매된다.

9일 버거킹에 따르면 콰트로치즈 콰트로페퍼 큐브스테이크는 지난 1월 선보인 '콰트로페퍼 큐브스테이크 와퍼'의 후속작이다. 버거킹은 브랜드 자산인 네가지 치즈 '콰트로치즈'와 새롭게 주목받는 네가지 후추 '콰트로페퍼'를 결합, 브랜드 최초로 두 가지 '콰트로' 콘셉트가 적용된 제품이다.

콰트로치즈 콰트로페퍼 큐브스테이크는 4가지 후추(블랙·스모크·핑크·화이트)로 시즈닝해 풍미를 높인 큐브 스테이크에 체다와 모짜렐라가 섞인 쉬레드 치즈, 슬라이스 치즈, 블랙페퍼 치즈소스 등 네 가지 치즈의 진한 풍미를 더했다. 후추 특유의 알싸한 향을 치즈의 고소함이 부드럽게 감싸 안으며, 입안 가득 깊고 풍부한 맛의 조화를 완성한다. 버거킹만의 직화 방식으로 구운 100% 소고기 와퍼 패티와 블랙페퍼가 가미된 브리오슈 번을 사용한다.

버거킹은 콰트로치즈 콰트로페퍼 큐브 스테이크를 통해 콰트로페퍼 큐브스테이크 와퍼, 터프페퍼 큐브스테이크, 터프페퍼 치즈프라이까지 소비자 선택의 폭을 대폭 넓혔다.

버거킹은 '콰트로치즈 콰트로페퍼 큐브스테이크' 출시와 함께 공식 인스타그램을 통해 12년 전 '콰트로 치즈와퍼' 모델 이정재의 과거와 현재를 대비한 영상을 선보이며, 제품이 지닌 헤리티지와 현재까지 이어지는 브랜드의 확장된 매력을 직관적으로 담아냈다.

버거킹 관계자는 "'콰트로치즈 콰트로페퍼 큐브스테이크'는 소비자들의 검증을 거친 인기 맛의 조합을 통해 맛의 완성도를 극대화한 제품"이라며 "진한 치즈와 페퍼가 만들어내는 조화로운 풍미를 통해 버거킹만의 프리미엄 가치를 경험해 보시길 바란다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

