'설에는 서울굿즈' 서울마이소울샵 신년 이벤트 진행

서울관광재단이 2026년 병오면 '붉은 말의 해'를 맞아 2월 11일부터 2월 21일까지 서울 공식 기념품 서울굿즈 판매점인 '서울마이소울샵'에서 신년 구매행사를 운영한다. 서울 굿즈 구매 이벤트는 민족 최대 명절인 설날을 맞아 서울을 방문하는 내외국인 관광객들에게 서울의 매력을 담은 브랜드 경험과 즐거움을 선사하기 위하여 기획됐다. 이벤트 매장은 서울마이소울샵 서울관광플라자점과 서울갤러리점 두 곳이며, 매장 휴무일을 제외하고 이벤트를 운영한다.
9일 서울관광재단에 따르면 서울마이소울샵 서울관광플라자점과 서울갤러리점에서는 고객들이 더욱 풍성한 혜택을 누릴 수 있도록 총 3가지 이벤트를 마련했다. 서울마이소울샵 해당 지점에서는 이벤트 기간 판매 제품을 1개 이상 구매하는 모든 고객에게 서울의 상징 '해치' 캐릭터가 그려진 서울마이소울 신년 연하장을 1인 1매 제공한다. 서울마이소울샵이 선정한 '설 명절 추천 상품' 구매 고객에게는 구입한 제품을 담아서 선물하기 좋은 에코백을 증정한다. 주요 상품으로는 베스트 컬렉션 포 서울(Best Collection for Seoul), 뷰티 오브 서울(Beauty of Seoul), 마데카소사이드 에센셜 마스크(해치 에디션), 서울방향, 청자 머그컵 세트 등 총 5종 등이다.
'베스트 컬렉션 포 서울'과 '뷰티 오브 서울'은 서울시와 정관장의 콜라보 에디션으로 출시된 제품이다. '베스트 컬렉션 포 서울'은 에브리타임샷과 활기력 각 5병, '뷰티 오브 서울'은 홍삼을 함유한 석류스틱과 알로에 젤리스틱 각 10포로 구성됐다. '마데카소사이드 에센셜 마스크 흔적 리페어 해치 에디션'은 서울시와 메디힐의 콜라보 에디션으로 출시되었으며, 메디힐 대표 상품인 마스크 시트 위에 귀여운 해치 캐릭터를 인쇄하여 소장 가치를 높였다. 서울방향, 청자 머그컵 세트 등 프리미엄 라인 굿즈 2종 구매 고객에게는 각 제품 15% 할인 혜택도 제공한다.
원종 서울관광재단 국제관광·MICE본부장은 "설 이벤트는 서울마이소울샵을 찾은 관광객들이 굿즈를 통해 한국 전통 명절의 정과 서울의 매력을 함께 느낄 수 있도록 기획했다"며 "서울마이소울샵 운영을 통해 서울 시민과 관광객들에게 다양한 브랜드 경험을 제공하며 서울 명소로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.