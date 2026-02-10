순금이 우수수' SK브로드밴드, B tv '취향이 머니' 프로모션 진행

기사입력 2026-02-10 17:27


SK브로드밴드가 B tv 고객들의 추천작을 혜택으로 돌려주는 '취향이 머니' 순금 증정 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.

'취향이 머니'는 IPTV 업계에서 처음으로 시도한 고객 참여형 큐레이션 서비스다. B tv의 VOD 통합 월정액 서비스인 B tv+에서 좋아하는 영화나 프로그램을 골라 나만의 플레이리스트(추천 목록)를 만들고, 이를 다른 고객들이 시청하면 원작자에게 B캐시가 자동으로 적립된다.

플레이리스트 인기가 높을수록 더 많은 B캐시를 받을 수 있는 선순환 리워드 시스템으로 현재까지 약 3000명의 고객이 참여했다. 누적 캐시는 1500만에 달하고, 최고 275만 캐시를 적립한 고객도 있을 정도다. 서비스명처럼 고객의 취향이 실제 혜택으로 이어지는 '취향이 머니(Money)'로 자리잡았다.

SK브로드밴드는 설 연휴를 맞아 B tv와 모바일 B tv에서 QR코드를 통해 7편 이상의 플레이리스트를 제출하면, 추첨을 통해 '12지신 순금 코인세트'를 증정하는 '금보다 값진 당신의 취향, B tv+ 취향이 머니' 사은행사를 진행한다. 월간 조회수 상위 고객에게는 최대 50만 B캐시도 추가로 지급한다.

박참솔 SK브로드밴드 플랫폼담당은 "'취향이 머니'로 AI 큐레이션을 넘어 고객 간 쌍방향 큐레이션을 통해 고객들이 더 많은 작품을 즐기고, 보다 긍정적인 경험을 공유하길 기대한다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

