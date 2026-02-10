순금이 우수수' SK브로드밴드, B tv '취향이 머니' 프로모션 진행

|
SK브로드밴드가 B tv 고객들의 추천작을 혜택으로 돌려주는 '취향이 머니' 순금 증정 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.
SK브로드밴드는 설 연휴를 맞아 B tv와 모바일 B tv에서 QR코드를 통해 7편 이상의 플레이리스트를 제출하면, 추첨을 통해 '12지신 순금 코인세트'를 증정하는 '금보다 값진 당신의 취향, B tv+ 취향이 머니' 사은행사를 진행한다. 월간 조회수 상위 고객에게는 최대 50만 B캐시도 추가로 지급한다.
