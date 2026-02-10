'야식의 모든 것'…현대그린푸드, 오는 18일까지 그리팅몰서 '야식 HMR 기획전' 진행

기사입력 2026-02-10 18:24


'야식의 모든 것'…현대그린푸드, 오는 18일까지 그리팅몰서 '야식 HM…

현대백화점그룹 현대그린푸드가 오는 18일까지 그리팅몰에서 '야식의 모든 것 기획전'을 진행한다.

명절에 모인 가족들과 함께 야식으로 즐길만한 가정간편식(HMR) 제품 33종을 정상가 대비 최대 15% 할인해 판매한다.

달콤한 소스와 쫄깃한 순살 닭다리살이 어우러진 '허니옐로 닭강정', 밀떡과 어묵에 매콤 달콤한 소스를 곁들인 '즉석떡볶이', 통밀가루에 아삭한 김치와 짭조름한 치즈가 어우러진 '지글지글 김치 치즈전 반죽' 등이 대표상품이다. 진한 풍미의 육수가 일품인 국물 요리 '고기 짬뽕밥', '햄폭탄 송탄식 부대찌개', '왕푸징 마라탕' 등도 선보인다.

현대그린푸드 관계자는 "명절 기간과 글로벌 스포츠 경기 시즌이 맞물려 가족 모두가 손쉽게 즐길 수 있는 제품들로 엄선해 기획전을 마련했다"며 "앞으로도 맛과 편리함은 물론, 건강한 재료로 정성을 다해 만든 HMR 제품을 지속 선보여 건강한 먹거리 트렌드를 선도하도록 노력하겠다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故서희원 동생 "형부 구준엽 해치지 마"...'46억 유산' 장모와 갈등 루머에 분노

2.

김동욱♥스텔라 김, 결혼 3년 만에 득녀..딸 사진 공개 "이름은 로완"

3.

임우일, '서민 코스프레' 논란에 분노 "제네시스 타는 게 그렇게 잘못한 거냐"

4.

[공식]김동욱, ♥'SM 연습생' 아내와 결혼 3년 만에 아빠됐다…딸 바보 예약

5.

홍진경, 딸 '성형 의혹'으로 악플 쏟아졌는데…이동휘 "삼촌도 부탁해"

연예 많이본뉴스
1.

故서희원 동생 "형부 구준엽 해치지 마"...'46억 유산' 장모와 갈등 루머에 분노

2.

김동욱♥스텔라 김, 결혼 3년 만에 득녀..딸 사진 공개 "이름은 로완"

3.

임우일, '서민 코스프레' 논란에 분노 "제네시스 타는 게 그렇게 잘못한 거냐"

4.

[공식]김동욱, ♥'SM 연습생' 아내와 결혼 3년 만에 아빠됐다…딸 바보 예약

5.

홍진경, 딸 '성형 의혹'으로 악플 쏟아졌는데…이동휘 "삼촌도 부탁해"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독 인터뷰]"복사뼈 골절 정도가 아니었다" '유승은 멘토' 주치의도 놀란 '1440도 괴물소녀'의 타고난 '중꺾마'...SON사진 보여주며 '시련 없는 선수는 없다'[밀라노-코르티나 비하인드스토리]

2.

[공식발표]'홍명보호' 3월 A매치 '가상 남아공' 코트디부아르→'유럽 PO 대비' 오스트리아 '격돌 확정'

3.

[공식발표]"신상우호 비즈니스 탄다!" 호주 여자아시안컵 월드컵 티켓 도전! 지소연X최유정X김신지 '신구조화' 명단 발표

4.

"18세 유승은의 담대한 도전, 국민 모두에 경이로움과 감동" 이재명 대통령, 女스노보드 사상 첫 메달에 뜨거운 축하[밀라노 스토리]

5.

'검은 눈물, 콧물 범벅' 동료 무시하고 전용기 논란에도 금메달 차지한 네덜란드 빙속 최강자 레이르담[밀라노현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.