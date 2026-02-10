'야식의 모든 것'…현대그린푸드, 오는 18일까지 그리팅몰서 '야식 HMR 기획전' 진행

|
현대백화점그룹 현대그린푸드가 오는 18일까지 그리팅몰에서 '야식의 모든 것 기획전'을 진행한다.
현대그린푸드 관계자는 "명절 기간과 글로벌 스포츠 경기 시즌이 맞물려 가족 모두가 손쉽게 즐길 수 있는 제품들로 엄선해 기획전을 마련했다"며 "앞으로도 맛과 편리함은 물론, 건강한 재료로 정성을 다해 만든 HMR 제품을 지속 선보여 건강한 먹거리 트렌드를 선도하도록 노력하겠다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
기사입력 2026-02-10 18:24
|
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
[단독 인터뷰]"복사뼈 골절 정도가 아니었다" '유승은 멘토' 주치의도 놀란 '1440도 괴물소녀'의 타고난 '중꺾마'...SON사진 보여주며 '시련 없는 선수는 없다'[밀라노-코르티나 비하인드스토리]