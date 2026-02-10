가만히 있으면 더 불편한 '하지불안증후군', 피곤해서인 줄 알았는데…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 하지불안증후군(Restless Legs Syndrome, RLS)은 가만히 앉아 있거나 누워 있을 때 다리에 불쾌한 감각이 나타나고, 다리를 움직이고 싶은 충동이 동반되는 신경계 질환이다. 특히 저녁이나 밤에 증상이 심해지는 경향이 있어 수면을 방해하는 주요 원인 중 하나로 꼽힌다.
또한, 증상이 지속될 경우 수면의 질 저하와 만성 피로, 집중력 저하 등으로 이어질 수 있다. 특히 밤에 증상이 반복되거나 점점 심해지는 경우 생활습관 조절만으로는 충분한 개선을 기대하기 어렵다. 자주 깨는 수면장애가 지속될 때, 증상이 빈번하게 반복될 때, 빈혈·철결핍·신장질환·임신 등 동반 질환이 의심될 때 의료진 상담이 권고된다.
고려대학교 안암병원 신경과 김정빈 교수는 "하지불안증후군은 증상이 밤에 시작되거나 심해지고 움직이면 완화되는 특징이 있어 말초신경병증, 요추관협착증 등과 구분되며 정확한 감별진단이 중요하다"고 말했다. 또한 "증상이 반복되거나 수면에 영향을 미칠 정도라면 단순한 생활습관 문제로 넘기기보다 신경과 전문 진료를 통해 원인을 확인하고 적절한 치료를 받는 것이 중요하다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|