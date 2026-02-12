삼성전자, 세계 최초 HBM4 양산 출하…코어 다이 저전력 설계·전력 분배 최적

|
삼성전자가 12일 세계 최초로 업계 최고 성능의 고대역폭 메모리(HBM)의 6세대 제품인 HBM4의 양산 출하를 시작했다. 고대역폭 메모리는 인공지능(AI) 산업의 핵심 부품으로 꼽힌다. 삼성전자는 HBM4를 바탕으로 차세대 시장 선점에 나선 셈이다.
삼성전자는 HBM4 기술 경쟁력 강화를 위해 1c D램을 적용하고, 베이스 다이의 특성을 고려해 성능과 전력 효율 측면에서 유리한 4나노 공정을 적용했다. 베이스 다이는 HBM 적층 구조의 가장 아래에 위치해 전력·신호를 제어하는 기반 칩이다. 그 결과 삼성전자 HBM4는 JEDEC 업계 표준인 8Gbps를 약 46% 상회하는 11.7Gbps의 동작 속도를 안정적으로 확보하며, HBM4 성능의 새로운 기준을 제시했다. 전작 HBM3E의 최대 핀 속도인 9.6Gbps 대비 약 1.22배 향상된 수치다.
TSV 데이터 송수신 저전압 설계 기술 적용과 전력 분배 네트워크(PDN) 최적화를 통해 전 세대 대비 에너지 효율도 약 40% 개선했으며, 열 저항 특성은 약 10%, 방열 특성은 약 30% 향상시켰다. 삼성전자의 HBM4를 통해 GPU 연산 성능을 극대화하는 동시에 서버·데이터센터 단위의 전력 소모와 냉각 비용을 절감하는 효과를 기대할 수 있을 것이라고 전했다.
삼성전자는 세계에서 유일하게 로직, 메모리, Foundry, 패키징까지 아우르는 '원스톱 솔루션'을 제공할 수 있는 IDM(Integrated Device Manufacturer) 반도체 회사다. HBM이 고도화됨에 따라 베이스 다이의 역할이 더욱 중요해질 것으로 전망된다.
삼성전자는 HBM4에 이어 HBM4E도 준비 중으로 2026년 하반기에 샘플 출하를 할 계획이다. Custom HBM도 2027년부터 고객사별 요구에 맞춰 순차 샘플링을 시작할 예정이다.
