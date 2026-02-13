어깨도 인공관절 수술을? 힘찬병원 "무릎보다 출혈량 적고 회복 빨라"

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원이 어깨 관절염 치료법인 역행성 인공관절 수술에 대한 유튜브를 공개한다. 이수찬 대표원장과 정형외과 최경원 진료원장이 출연해 역행성 인공관절 수술이 필요한 경우와 그 특징에 대해 상세히 소개한다.
어깨 질환은 오십견, 석회성 건염, 회전근개 파열 등 다양한데, 대부분의 경우 어깨 내시경 수술로 치료가 가능하다. 그러나 파열된 회전근개를 방치해 급격하게 관절염으로 진행된 경우에는 어깨 인공관절 수술을 고려해야 한다. 파열된 회전근개 힘줄이 안으로 말려들어간 상태로 관절염이 함께 진행하면 역행성 인공관절 수술을 시행하는 경우가 많다. 역행성 인공관절 수술은 어깨 관절의 원래 모양과 달리, 인공관절을 반대 방향으로 뒤집어 고정하는 방식이다. 파열된 회전근개 힘줄 대신 삼각근이 팔을 들어 올리는 기능을 하게 한다.
힘찬병원 최경원 진료원장은 "역행성 인공관절은 어깨 회전근개 힘줄이 제 기능을 못 할 때 인공관절 자체가 힘줄 역할을 대신할 수 있도록 설계된 것"이라며 "수술 후 관절염으로 인한 통증이 크게 완화되고 약해진 근력이 개선되는 효과를 얻을 수 있다"고 설명했다.
어깨 인공관절 수술은 주로 70대 환자들이 많이 시행하며, 수명은 약 20~30년 정도로 알려져 있다. 힘찬병원 최경원 진료원장은 "무릎 인공관절 수술보다 출혈량이 적고 회복이 빨라 80대 초반 환자들도 수술을 많이 하는 편"이라고 덧붙였다.
다음 주 금요일 공개되는 2편에서는 회전근개 파열로 관절 변성과 골 괴사가 동반된 실제 환자 사례 등 다양한 역행성 인공관절 수술 전후의 관절 상태를 비교 설명할 예정이다.