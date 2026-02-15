[설 명절 건강-부모님 무릎] 통증에 걷기 어려운 퇴행성 관절염…인공관절 수술, 기저질환 관리 우선

|
[스포츠조선 장종호 기자] 2026년 병오년(丙午年) 설 명절이 코 앞이다. 명절을 앞둔 이들은 저마다 꿀맛 같은 휴식, 반가운 가족과 만남, 맛있는 음식에 대한 기대 등 한껏 꿈에 부풀기 마련이다. 그러나 '건강'을 담보하지 못하면 이 모든 게 물거품이다. 이미 명절에 건강 문제로 홍역을 치러 트라우마까지 생긴 이도 있을 것이다. 하지만 알면 분명 예방할 수 있다. 2026년 설 연휴를 맞아 전문의와 함께 명절 건강을 지키는 방법에 대해 정리했다.
대표적인 불편함은 무릎 등 관절이다. 70세가 넘어가는 부모님 중에 무릎이 불편하지 않은 분은 거의 없을 정도로, 무릎 통증은 우리네 부모님이 흔하게 겪고 있는 증상으로 자리잡고 있다.
양 무릎을 비교해 아픈 쪽의 무릎이 부어 있으면 연골 손상 등의 문제일 수 있다. 평소 활동을 잘하고 쉬면 통증이 줄어드는 경우 일시적인 통증일 가능성이 크다.
문제는 퇴행성 관절염이다. 흔히 '무릎에 물이 찼다'라고 하는 퇴행성 관절염이면 관절액이 증가하면서 무릎 주변의 압박감이 발생해 오금이 저리거나 종아리가 당길 수 있다. 앉았다 일어설 때 옆으로 돌면서 일어나거나, 아프진 않지만 무릎에 힘이 안 들어간다고 호소하는 경우도 퇴행성 관절염의 증상이다.
병이 더 진행되면 무릎을 완전히 펴거나 굽히는 데 어려움을 겪는다. 대부분 양반다리를 못 하거나 쪼그려 앉기가 안되며, 무릎을 완전히 폈을 때 오금이 바닥이 닿지 않는다.
부천세종병원 최지원 과장(정형외과)은 "어르신들은 자식 앞에서 아프다는 표현을 잘 안하는 경우가 많다"며 "부모님이 다리를 저는 모습을 보이거나 평소보다 걷는 속도가 떨어져 보인다면 퇴행성 관절염을 의심해야 한다"고 설명했다.
◇골다공증 심할 경우 퇴행성 관절염 진행 빨라
고령에 퇴행성 관절염으로 일상생활에 제한이 오면 인공관절 치환술을 고려해야 한다.
다만, 인공관절 수명이 10~15년 정도기에 통증이 있더라도 약 처방이나 재활 운동으로 조절할 수 있다면 가급적 수술을 늦추고 있다.
최 과장은 "무릎 통증은 운동을 못 하게 하는 원인이 되고, 나아가 허벅지 근력까지 약해지게 한다. 이런 상태에서 인공관절 수술을 하면 회복이 매우 늦어진다"며 "70대 중후반이 퇴행성 관절염으로 인한 인공관절 치환술의 적기"라고 강조했다.
그러면서 "생각보다 출혈, 혈전 등의 문제가 있어 기저질환이 조절되지 않으면 수술에 부담이 큰 것도 사실인데, 유명하다고 하는 병원을 찾기보단 기저질환을 치료받는 병원에서 수술하는 것이 가장 좋다"고 덧붙였다.
인공관절 치환술은 말 그대로 70~80년 사용하던 내 관절을 새로 바꾸는 수술이다. 매우 흔하게 이뤄지며, 술기도 의료기관마다 대부분 비슷한 보편적인 수술이다. 수술 후 심한 무릎 통증은 금방 좋아진다.
수술 후 재활 운동 및 자세 교정은 필수다. 새로 산 신발이 처음에는 불편하다가 길들면 편해지는 것과 같은 이치다. 내 무릎처럼 편하게 사용하기까지 수개월~1년 정도 걸리기도 한다.
환자 대부분은 허리 및 근력 상태가 좋지 않으므로 무리한 활동은 금물이다. 집안일, 장보기, 여행 등 일상생활에서 통증이 없을 정도의 활동이 회복에 도움을 준다.
특히 수술 전후 골다공증 관리가 중요하다. 뼈가 약하면 인공관절이 단단하게 결합하기 어려울 수 있기 때문이다. 골다공증이 심할 경우 퇴행성 관절염 진행이 빠르다는 연구 결과도 있다.
최 과장은 "여러가지 이유로 수술을 미룰 경우에도 병원에서 꼭 골다공증 치료를 받아야 한다"며 "무엇보다 수영 혹은 실내 자전거 타기 같은 무릎에 부하가 낮은 근력 운동을 꾸준히 할 것을 권고한다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|