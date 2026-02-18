타임빌라스 수원, '슈퍼키즈성장센터' 오픈…20일까지 무료 성장 검사·영양제 샘플 증정 이벤트 진행

기사입력 2026-02-18 15:13


타임빌라스 수원, '슈퍼키즈성장센터' 오픈…20일까지 무료 성장 검사·영…

타임빌라스 수원, '슈퍼키즈성장센터' 오픈…20일까지 무료 성장 검사·영…

타임빌라스 수원이 지난 13일 '슈퍼키즈성장센터'를 선보이고, 오픈 기념 이벤트를 진행한다.

타임빌라스 수원 7층에 오픈한 '슈퍼키즈성장센터'는 유아체육과 물리치료를 결합한 유아 성장 전문 브랜드로, 아이들의 건강한 성장과 발달을 돕는 맞춤형 프로그램을 운영한다. 국내 유일의 '아이 성장 올케어 솔루션'을 표방하며 체계적인 성장 케어와 물리치료사의 전문적인 관리 시스템을 통해 아이의 성장 발달 상태를 점검하고, 성장 발달 중심의 체육 활동 콘텐츠를 제공한다.

신규 오픈을 기념해 오는 20일까지 방문 고객을 대상으로 무료 성장 검사와 영양제 샘플 증정 이벤트를 진행한다. 또한 2월 말까지 신규 등록 고객에게는 수강료 20% 할인 혜택을 제공한다.

김선엽 롯데백화점 키즈팀장은 "자녀의 건강한 성장과 발육에 대한 부모들의 관심이 높아짐에 따라, 기존 놀이형 키즈카페에서 더 나아가 성장 발달 전문 컨텐츠를 선제적으로 도입하게 됐다."며 "특히 수원은 산업단지와 다수의 신도시 조성으로 120만 인구를 갖춘 경기 최대 도시로 성장한 만큼, MZ세대 부모 고객이 많아 키즈 콘텐츠에 대한 높은 관심과 호응을 기대한다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

5천만원 스타의 추락…김대범, 전재산 날리고 아토피·공황 "어둠이 무서웠다"

2.

'60세' 조갑경, 딸이 말릴 정도로 '게임 중독'.."손목 통증 너무 심해" ('퍼라')

3.

박정민, '충주맨' 사직에 배신감 "난 홍보대사 시키고, 다음날 서직서 내"

4.

홍혜걸, '100만원 벌금' 여에스더♥에 뜯고 뻔뻔 "내 조신함의 대가는 네가 감당해야"

5.

'암 완치' 윤도현, 공연 연기 후 직접 등판 "저 너무나 건강합니다"

연예 많이본뉴스
1.

5천만원 스타의 추락…김대범, 전재산 날리고 아토피·공황 "어둠이 무서웠다"

2.

'60세' 조갑경, 딸이 말릴 정도로 '게임 중독'.."손목 통증 너무 심해" ('퍼라')

3.

박정민, '충주맨' 사직에 배신감 "난 홍보대사 시키고, 다음날 서직서 내"

4.

홍혜걸, '100만원 벌금' 여에스더♥에 뜯고 뻔뻔 "내 조신함의 대가는 네가 감당해야"

5.

'암 완치' 윤도현, 공연 연기 후 직접 등판 "저 너무나 건강합니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

미쳤다! '새해 축포' 손흥민, PK로 시즌 첫 골...'1골-2도움 맹활약' LA FC, 4-0 리드

2.

"지퍼 한번 내렸는데 100만달러" '네덜란드 빙속 슈퍼베이비'의 스포츠 마케팅 효과[밀라노 비하인드]

3.

'새해 첫 출격!' 손흥민, 레알 에스파냐전 최전방 공격수로 '선발 출전'[라인업]

4.

'큰손' 노희영 코리아하우스 단장 "韓명절 설 문화, 세계인과 나눌 수 있어 큰 의미"[밀라노 스토리]

5.

미쳤다! '북중미는 좁다' 손흥민, 새해 첫 경기부터 어나더클래스! 45분만에 1골-3도움 폭발...'흥부듀오' 부앙가도 2골, LA FC 5-0 리드

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.