타임빌라스 수원, '슈퍼키즈성장센터' 오픈…20일까지 무료 성장 검사·영양제 샘플 증정 이벤트 진행

타임빌라스 수원이 지난 13일 '슈퍼키즈성장센터'를 선보이고, 오픈 기념 이벤트를 진행한다.
타임빌라스 수원 7층에 오픈한 '슈퍼키즈성장센터'는 유아체육과 물리치료를 결합한 유아 성장 전문 브랜드로, 아이들의 건강한 성장과 발달을 돕는 맞춤형 프로그램을 운영한다. 국내 유일의 '아이 성장 올케어 솔루션'을 표방하며 체계적인 성장 케어와 물리치료사의 전문적인 관리 시스템을 통해 아이의 성장 발달 상태를 점검하고, 성장 발달 중심의 체육 활동 콘텐츠를 제공한다.
신규 오픈을 기념해 오는 20일까지 방문 고객을 대상으로 무료 성장 검사와 영양제 샘플 증정 이벤트를 진행한다. 또한 2월 말까지 신규 등록 고객에게는 수강료 20% 할인 혜택을 제공한다.
김선엽 롯데백화점 키즈팀장은 "자녀의 건강한 성장과 발육에 대한 부모들의 관심이 높아짐에 따라, 기존 놀이형 키즈카페에서 더 나아가 성장 발달 전문 컨텐츠를 선제적으로 도입하게 됐다."며 "특히 수원은 산업단지와 다수의 신도시 조성으로 120만 인구를 갖춘 경기 최대 도시로 성장한 만큼, MZ세대 부모 고객이 많아 키즈 콘텐츠에 대한 높은 관심과 호응을 기대한다"고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com