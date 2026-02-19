'건강함'을 깨워드립니다…"리트릿, 다시 ON(온) 장흥"

◇정남진 편백숲 우드랜드는 장흥군의 대표 웰니스관광지 중 하나다. 피톤치드를 즐기는 동시에 천관산의 며느리봉(사진 내 봉우리)을 비롯해 다양한 볼거리가 가득하다. 사진=김세형
장흥은 온 가족이 제대로 놀기 좋은 곳이다. 남도 특유의 흥이 있고 먹거리가 일품이다. 다양한 놀거리와 볼거리도 있다. 무엇보다 자신도 모르게 신체와 정신의 건강함을 깨우는 '힘'이 있다. 한마디로 '웰니스'의 고장이다. 엄마 품의 따스함과 다양한 문화예술을 간직한 장소를 넘어 건강한 습관을 위한 체험까지 가능한 곳. 장흥표 웰니스 관광은 걱정과 시름을 모두 잊게 만드는 시간을 선사한다. 먹거리와 볼거리를 즐기기 전 먼저 만난 장흥의 우수웰니스관광지 이야기.
◇전라남도 마음건강치유센터는 원광대학교 장흥통합의료병원 2층에 있는 정신건강치유 전문 기관으로, 2025년 우수웰니스관광지로 선정됐다. 사진=지엔씨21
'남녀노소 함께 즐겨요' 전라남도 마음건강치유센터
최근 인기를 얻고 있는 웰니스관광. 웰니스관광하면 명상, 요가, 사색 등의 힐링을 떠올리기 마련이다. 반쪽짜리 답이다. 웰니스는 웰빙(well-being), 행복(happiness), 건강(fitness)의 합성어다. 신체와 정신의 건강이 조화를 이루게 하는 생활 습관이나 노력을 뜻한다. 마음과 정신의 치유에 초점을 맞춘 힐링보다 상위 개념으로, 삶의 질을 높인다고 이해하면 쉽다. 웰니스관광이란 단순한 힐링 체험 프로그램을 넘어 건강한 삶을 경험하는 것에 가깝다. 진정한 웰니스여행을 위해 장흥으로 떠났다. 장흥표 웰니스여행은 바쁜 일상이나 하던 일에서 벗어나 몸과 마음을 휴식의 재충전과 관리를 넘어 건강한 삶을 직접 느낄 수 있는 게 매력이다.
◇전라남도 마음건강치유센터에 방문하면 강아지가 반긴다. 병원 내 위치, 당혹스러움은 강아지의 애교에 눈독듯 사라진다. 사진=김세형
다른 곳과 다른 웰니스 경험을 위해 선택한 가장 먼저 찾은 곳은 전라남도 마음건강치유센터다. 처음 방문한다면 정신을 바짝 차려야 한다. 마음건강치유센터가 병원 내에 있어, 자칫 잘못온 게 아닌가 하는 생각이 들 수 있다.전라남도 마음건강치유센터는 원광대학교 장흥통합의료병원 2층에 있는 정신건강치유 전문 기관으로, 2025년 우수웰니스관광지로 선정된 곳이다.
마음건강치유센터의 웰니스 프로그램은 당일, 1박 2일, 2박 3일 과정으로 운영된다. 모든 프로그램은 통합의학 치료, 힐링·치유 프로그램, 한방 교육(경옥환 만들기)으로 구성되며, 1박 2일과 2박 3일 프로그램에는 정남진 편백숲 우드랜드에서 진행하는 산림치유 프로그램이 추가된다. 참여 인원은 최소 12명에서 최대 24명까지이며, 하루 3팀까지만 신청이 가능하다. 주말과 공휴일에는 프로그램을 운영하지 않는다. 전신 크라이오테라피 챔버, 전동 리클라이너 헤드스파 체어, 편백 온열베드 같은 프리미엄급 장비들을 갖추고 있어 의료적 효과와 편안함을 동시에 만족시킨다.
◇전라남도 마음건강치유센터의 프로그램은 통합의학 치료, 힐링·치유 프로그램, 한방 교육(경옥환 만들기)으로 구성된다. 체험 프로그램은 한방 뜸과 족욕 등 다양하게 구성됐다. 사진=지엔씨21
치료뿐 아니라 한방 오일 만들기, 차훈명상, 레진아트, 싱잉볼 요가 같은 흥미로운 치유·힐링 프로그램도 마련됐다. 1박 이상 숙박형 프로그램 참가자들은 우드랜드 내 생태체험펜션을 숙소로 이용한다. 모든 웰니스 프로그램은 원기 회복에 좋은 경옥환을 직접 만들어보는 한방 교육으로 마무리된다.
◇장흥힐링테라피센터는 지역 주민과 방문객 모두를 위한 복합공간이다. 사진=지엔씨21
'건강 넘어 미용까지' 장흥힐링테라피센터
웰니스에서 신체와 정신 건강을 넘어 최근 중요해진 게 미용이다. 이뻐지고 싶은 욕망은 나이와 성별을 따지지 않는다. 장흥에는 자연과 약초, 전통을 기반으로 한 미용 관련 치유 체험 공간이 있다. 게다가 웰니스관광지로 인증까지 받았다. 장흥읍 중심에 있는 힐링테라피센터다. 힐링테라피센터는 외관부터 남다르다. 장흥에서 찾아보기 힘든 건축 디자인이 눈길을 끈다. 연면적 1295㎡, 지상 3층 규모의 힐링테라피센터는 지역 주민과 방문객 모두를 위한 복합공간으로 구성됐다. 장흥군신활력플러스사회적협동조합에서 운영한다.
◇장흥힐링테라피센터는 남녀노소 모두 편안하게 이용할 수 있는 공간으로, 세김한 배려를 바탕으로 화장실 등 편의시설을 갖추고 있다. 사진=김세형
1층에는 북카페와 생활공예전시관이 마련돼 주민들의 휴식과 문화생활을 지원하고, 2층에는 동아리실과 마을 방송 스튜디오가 들어서 주민 대상 교육, 훈련, 홍보 및 컨설팅 프로그램이 운영된다. 3층에 위치한 테라피실에서는 생약초를 활용한 힐링 및 치유 프로그램이 진행된다. 지역 특산 생약초와 아로마 오일을 접목한 체질별 힐링 프로그램이 인기다.
◇장흥힐링테라피센터 3층의 이로우미 생약초 뷰티테라피센터에서는 마사지를 비롯해 족욕 등 다양한 뷰티 콘텐츠를 즐길 수 있다. 사진=지엔씨21
마사지, 족욕 등 다양한 콘텐츠가 있다. 무엇보다 마사지사는 지역 주민이 참여한다. 미용 관련 경력 단절 여성을 비롯해 마사지 관련 자격증을 취득한 전문가들이다. 건전한 지역 경제 활성화 순환을 책임지는 곳이기도 한 셈이다. 테라피 프로그램은 사전 예약제로 운영되며, 가격은 7만원부터 11만원까지 다양하다. 그동안 이용객은 지역 주민 중심이었지만 외부 지역민 유치를 위해 할인 혜택을 선보이며, 장흥의 새로운 웰니스 콘텐츠로서 경쟁력을 갖춰나갈 예정이다.
◇정남진 편백숲 우드랜드는 편백나무숲을 중심으로 다양한 나무가 있고, 2월 봄을 앞두고 동백나무가 꽃을 피우고 있다. 사진=김세형
'봄의 시작' 정남진 편백숲 우드랜드
장흥의 웰니스 관광하면 빼놓을 수 없는 게 정남진 편백숲 우드랜드다. 잘 조성된 산책길을 따라 걷고, 멋진 풍경을 봤을 뿐인데 건강해짐을 느낀다. 편백나무는 건강에 좋은 피톤치드와 음이온을 가장 많이 내뿜는 것으로 알려져 있어 숲길을 걷는 것만으로도 자연 치유의 힘을 느낄 수 있다. 장흥군 억불산 자락 있는 정남진 편백숲 우드랜드는 친환경 자재로 건축된 생태건축 체험장과 목재 문화 전반을 보고 체험하는 목재 문화체험관, 억불산 정상과 연결된 무장애 데크로드인 말레길, 힐링과 휴식의 장인 치유의 숲, 천일염과 편백으로만 구성된 온열 치유시설인 편백소금집, 다양한 난대수종을 관찰할 수 있는 난대자생식물원 등이 조성됐다.
◇정남진 편백ㅂ숲 우드랜드는 데크길 조성을 통해 념녀노소 편안하게 즐길 수 있도록 했다. 사진=지엔씨21
편백소금집은 현대사회에 급속하게 증가하는 환경성 질환인 아토피 피부질환, 고혈압, 뇌졸중 등 현대인의 생활에서 얻어지는 병으로부터 면역력 향상 및 자연치유를 체험할 수 있는 국내 유일의 시설이다. 소금동굴, 소금마사지방, 소금해독방, 편백반신욕방, 황토방, 소금 단전호흡방 등을 갖추고 있다.
[미니인터뷰] 이시영 장흥군 문화관광실장 "치유도시 브랜드 이미지 구축 노력"
전남 장흥군이 웰니스 관광을 중심으로 생활인구 확대를 꾀하고 있다. 지속가능성에 초점을 맞춘 대안 관광을 활용, 지역문화 보존과 지역경제 활성화에 앞장서기 위해서다. 장흥군의 관광정책을 이끌고 있는 이시영 문화관광실장과 일문일답.
Q. 최근 치유와 여가의 개념이 결합된 '웰니스 관광'에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 웰니스 관광지로서 장흥만의 매력이 있다면 무엇인가요.
A. 장흥군은 한국관광공사 선성 우수 웰니스 관광지인 편백숲 우드랜드와 마음건강치유센터(원광대 통합의료병원) 2곳을 보유한 지역이며, 매년 10월 개최하는 통합의학박람회 등 우수한 웰니스 관광지를 보유하고 있을 뿐만 아니라 산과 바다를 접한 지리적 이점에 따라 목재산업과 다양한 먹거리 등을 보유하여 이를 활용한 치유(웰니스) 관광이라는 차별성을 가지고 있습니다.
Q. 웰니스 관광지로서 경쟁력 강화를 위해 준비하고 있는 게 있다면 무엇이고, 향후 발전 계획은 무엇인가요.
A. 장흥군은 2023년부터 '장흥군 웰니스 관광 육성 및 지원조례'를 제정하고, 웰니스 관광 활성화 TF 결성해 운영 중입니다. 최근에는 '지속 가능한 성장을 위한 리트릿 치유여행, 다시 ON 장흥'이라는 웰니스 관광의 비전을 목표로 문화체육관광부의 계획공모형 관광개발 사업과 웰니스 관광 클러스터 구축 공모 사업에 도전할 계획입니다.
Q. 웰니스 관광지로 지속가능성을 확보하기 위해 운영 중인 지원 정책이 있다면 무엇이고, 필요한 건 무엇인가요,.
A. 장흥군은 대표 웰니스 관광자원인 편백숲 우드랜드와 마음건강치유센터(원광대학교 장흥통합의료병원), 힐링 테라피센터, 대한민국 통합의학박람회에 예산과 인력을 적극 지원하고 있습니다. 향후에는 장흥군 웰니스 관광 거버넌스를 구축하고, 4월부터 시행되는 '치유관광산업 육성에 관한 법률'에 맞춰 치유관광시설업과 치유관광서비스업을 지속 발굴해 육성할 예정입니다. 지속가능한 치유관광 및 운영 역량 강화를 위한 치유 전문 인력 양성 정책도 추진할 계획입니다.
Q. 장흥은 문학, 문화의 도시입니다. 웰니스, 문화관광의 일환으로 새롭게 개발을 추진 중인 곳이 있다면 소개 부탁드립니다.
A. 노벨문학도시 장흥의 위상을 높이기 위해 k-노벨문학센터와 이청준 문학관을 건립하고, 맨발 걷기길 3㎞를 조성하는 편백숲 우드랜드 생태숲길 조성 사업과 장흥호 스카이워크 조성 사업, 정남진 은하수로드 관광명소화 사업을 추진하고 있습니다. 향후 문화체육관광부 계획공모형 지역관광 개발사업에 「장흥형 웰니스 관광개발 사업」 으로 응모할 계획입니다.
Q. 장흥의 웰니스 관광 발전을 위한 향후 계획이 있다면 소개 부탁드립니다.
A. 장흥형 웰니스 시그니처 관광상품과 치유 음식을 개발하고, 남도 힐링 밥상제를 운영할 계획입니다. 지속 가능한 웰니스 관광을 위한 협력체계 구축 및 전문 인력을 양성하는 등 치유도시 장흥이라는 브랜드 이미지 구축을 위해 단계별 확산 전략을 추진하겠습니다.