설 연휴 과음 뒤 기억력 이상? '이 질환' 의심

기사입력 2026-02-19 10:39


자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 민족 대명절 설 연휴는 오랜만에 만난 가족·친지들과 술자리가 잦아지며 과식과 과음을 반복하기 쉬운 시기다. 문제는 연휴 내내 이어진 음주가 단순한 명절 후유증에 그치지 않고, 영양 결핍과 신경계 이상으로 이어질 수 있다는 점이다.

보건복지부 지정 알코올 질환 전문
다사랑중앙병원 내과 전용준 원장은 "명절 연휴에 음주가 연일 이어지면 신체 리듬이 무너지고 피로가 누적되기 쉽다"며 "충분한 휴식을 취했는데도 며칠째 무기력과 피로가 지속된다면 단순한 명절 후유증으로 넘기지 말고 영양 결핍과 신경학적 이상 가능성까지 점검해야 한다"고 말했다.

과음이 잦은 사람에게서 흔히 나타나는 문제가 비타민 B군 결핍이며, 그중에서도 비타민 B1(티아민) 결핍은 주의가 필요하다. 티아민은 뇌, 신경, 근육의 에너지 대사에 필수적인 영양소로, 부족하면 피로감, 무기력, 식욕 저하 등이 나타날 수 있다.

다사랑중앙병원 내과 전용준 원장은 "과음은 비타민 B군의 흡수를 저해하고, 배설을 증가시켜 결핍을 악화시킬 수 있다"며 "특히 티아민 결핍이 누적되면 피로를 넘어 신경학적 이상으로 진행할 수 있어 주의가 필요하다"고 말했다.

알코올은 장 점막과 대사 과정에 영향을 주어 필수 아미노산·지방산·비타민·무기질 등의 흡수 효율을 떨어뜨릴 수 있다. 또한 음주가 반복되면 식사가 불규칙해지고 영양 섭취가 부족해져 결핍 위험이 커진다. 체내 저장량이 많지 않은 비타민 B군은 스트레스·피로 상황에서 소모가 빨라, 과음과 겹치면 결핍이 심해질 수 있다.

특히 티아민 결핍이 심해질 경우 '베르니케-코르사코프 증후군(Wernicke-Korsakoff syndrome)'으로 이어질 수 있다. 급성기에는 보행 이상, 눈동자 떨림 등이 나타날 수 있고, 진행 시 기억장애, 말초신경장애, 작화증 등이 동반될 수 있다. 이 질환은 초기 증상이 숙취·단순 주사·금단 증상과 비슷해 치료 시기를 놓치기 쉽다.

전용준 원장은 "실제 진료 현장에서 베르니케-코르사코프 증후군 환자를 적지 않게 마주하는데, 초기에 치료했으면 병의 진행을 막을 수 있었던 경우가 많아 의료진으로서 안타깝다"며 "숙취나 금단으로 오인해 시간을 보내는 사이 기억장애가 고착될 수 있어, 이상 징후가 보이면 즉시 치료에 나서야 한다"고 강조했다.

베르니케-코르사코프 증후군의 치료는 입원 후 고용량 티아민 투여 등 의료진 판단에 따른 조치가 필요하며, 이후 금주와 영양 교정이 중요하다.


명절 기간에는 가족·친척이 모이는 만큼 평소보다 유난히 휘청거림, 말이 어눌하고 반응이 느림, 같은 말을 반복하거나 방금 한 일을 기억 못함, 기억 공백을 꾸며 말하는 양상, 금주 시 불안·초조가 심해 재음주로 이어지는 모습 등이 보이면 주의해야 한다.

전용준 원장은 "만성 음주 문제가 있는 사람이 비틀거림이나 기억력 저하 등 이상 증세를 보인다면 이를 단순한 숙취나 일시적 증상으로 가볍게 넘겨서는 안 된다"며 "증상이 반복되거나 악화된다면 빠른 시일 안에 인근 병원이나 알코올 전문병원 등 전문 의료기관을 찾아 정확한 상담과 평가를 받는 것이 필요하다"고 당부했다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com


다사랑중앙병원 내과 전용준 원장


