G마켓, 진도 로컬푸드 특별전 진행 "지역경제 활성화 지원"
G마켓이 2월 28일까지 '진도 EAT'S 특별기획전'을 진행한다. 특별기획전은 국토교통부 민관협력 지역상생 협약사업의 일환으로, 지역 농수산물 판로 확대를 위해 마련했다. 청정지역 진도가 생산하는 식품 브랜드 '진도잇츠'의 지역 농수산물을 활용한 간편식 먹거리를 한자리에 모았다.
19일 G마켓에 따르면 진도잇츠에서는 진도산 먹거리 14종을 최대 20% 할인가에 선보인다. 전복죽, 활전복, 전복 톳 미역국, 곱창김, 쌀 등 특산물과 이를 활용한 가공·건강식품 등이 대표적이다.
G마켓은 특별기획전을 통한 할인 혜택도 제공한다. 기획전 상품 전용 '20% 할인쿠폰'을 선착순 제공한다. 6000원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인된다.
G마켓은 정부기관 및 지자체와 협력하며 지역 우수 제품을 소개하고, 지역 생산자의 온라인 판로 확대를 위한 노력을 이어왔다. 지난해는 해양수산부, 서울시, 경기도 등과 협력하며 총 15 차례의 지역 상생 기획전과 2차례의 오프라인 판매 컨설팅, 연말 팝업스토어 등을 진행한 바 있다.
G마켓 관계자는 "정부 민관협력 사업과 연계해 지역 생산자 브랜드의 온라인 판로를 체계적으로 지원하는 사례"라며 "지역 특산물이 전국 소비자와 직접 연결될 수 있도록 플랫폼 차원의 마케팅·유통 인프라 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.