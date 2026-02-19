인스파이어, 봄 시즌 프로모션 선보여…플레이케이션 콘텐츠 강화

인스파이어 엔터테인먼트 리조트(인스파이어)가 봄 시즌을 맞아 다채로운 프로모션과 이벤트를 선보인다. 놀이와 휴식을 결합한 플레이케이션 중심 콘텐츠도 강화했다.
19일 인스파이어에 따르면 봄 시즌 프로모션은 미식과 호텔 패키지, 풍성한 레저 이벤트까지 포함해, 인스파이어를 찾는 고객에게 진정한 플레이케이션 경험에 초점을 맞췄다. 인스파이어 시그니처 다이닝 레스토랑에서는 봄 제철 식재료를 활용한 시즌 한정 메뉴를 선보인다. 3월 1일부터 4월 30일까지, 뷔페 레스토랑 '셰프스 키친'은 두릅, 참나물, 냉이 등 봄나물과 해산물을 중심으로 봄 테마를 구성한다. 컨템포러리 일식 레스토랑 '미나기'는 봄 야채 텐동, 봄나물 솥밥 등 봄 제철 식재료를 활용한 일식 메뉴를 소개한다. 중식 캐주얼 다이닝 '홍반'에서는 클래식 딤섬 컬렉션이 돋보이는 홍콩 스타일 얌차(Yum Cha)를 상시로 경험할 수 있다. 셰프스 키친은 졸업·신학기 프로모션으로 23일부터 3월 31일까지 성인 디너 1인 이용 시, 졸업생 또는 신입생(증명 서류 지참) 1인 무료 혜택을 제공한다.
엔터테인먼트 시설과 휴식이 결합된 인스파이어만의 플레이케이션을 만끽할 수 있는 '스프링 플레이케이션 패키지' 3종도 마련했다. 스프링 플레이케이션 1박과 2박 패키지는 투숙 당 1회 미니바 무료 이용을 비롯해 팬시 숍 '버터샵'의 이용권과 스페셜 굿즈, 실내 워터파크 스플래시 베이 이용권으로 구성됐다. '스프링 플레이케이션 2박 시그니처 스테이' 패키지는 처음 선보이는 인스파이어의 시그니처 베어 인형 '베이커 베어'가 포함됐다.
인스파이어는 놀이의 재미를 더하기 위한 이벤트와 프로그램도 준비했다. 3월 7일부터 4월 30일까지 진행되는 '동물 친구 스탬프 투어'는 리조트 곳곳에 숨겨진 다섯 마리의 동물 캐릭터를 찾아 떠나는 미션형 이벤트다. 제공되는 힌트를 따라 각 장소의 QR코드를 스캔해 스탬프를 획득하는 방식으로, 탐험의 재미와 색다른 즐거움을 선사할 예정이다. 미션을 완료하고 SNS 인증을 마친 방문객에게는 추첨을 통해 인스파이어 숙박권 등 경품을 증정한다. 가족 단위 고객을 위한 '키즈 캠프'는 활동적인 액티비티와 스플래시 베이 물놀이를 한 번에 즐기는 '올데이 캠프'부터, 아이들의 상상력을 자극하는 키링 만들기 및 파티시에 체험까지 다채로운 구성으로 만나볼 수 있다. 키즈 캠프를 포함한 호텔 패키지를 함께 준비해 부모는 안락한 휴식을, 아이들은 역동적인 놀이를 각각 즐길 수 있게 했다. 인스파이어는 "3~4월 주중 평일에는 스플래시 베이에서 버블존과 레크리에이션 등 누구나 참여할 수 있는 프로그램을 운영, 온 가족이 활기찬 봄의 추억을 남길 수 있는 특별한 시간을 마련할 계획"이라고 전했다.