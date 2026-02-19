BC카드, 내달 2일까지 신세계 '오메이징 카드 페스타' 참여…제휴카드 결제 혜택 제공
새해 쇼핑 시즌을 맞아 BC카드가 내달 2일까지 진행되는 신세계 '오메이징 카드 페스타'에 참여해 고객들에게 특별한 혜택을 제공한다.
오메이징 카드 페스타는 전국 신세계백화점 매장에서 '신세계 제휴 BC바로카드(이하 '제휴카드')' 결제 고객 대상으로 할인 혜택을 제공한다. 제휴카드는 2022년 출시 이후 신세계백화점 할인 멤버십 혜택이 기본으로 제공되며 '신세계 푸빌라 카드' 등 현재 총 5종이 사용 중에 있다.
행사 기간 동안 신세계백화점 명품, 패션, 잡화 매장에서 제휴카드로 최소 200만원부터 최대 1000만원 이상 결제 시 이용 금액에 따라 최대 7% 신백리워드(신세계백화점 포인트) 적립혜택을 받을 수 있다. 또한 19일까지 단일 결제건 기준 100만원 이상 제휴카드로 구매 시 2만원 청구할인이 추가로 제공된다.
최대 12개월 장기 무이자할부 혜택도 제공한다. 5만원 이상 결제 시 결제금액에 따라 2개월부터 12개월까지 무이자할부를 이용할 수 있다. 제휴카드 외 다른 BC바로카드 상품 고객에게도 최대 5개월 무이자 할부를 제공한다.
김민권 BC카드 상무는 "2026년도 신세계 오메이징 카드 페스타 참여를 통해 BC카드 고객에게 즐겁고 합리적인 쇼핑 경험을 할 수 있도록 다양한 혜택을 마련하겠다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.