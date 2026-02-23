서울관광재단, 서울MICE얼라이언스 신규회원사 모집…"마이스 경쟁력 강화"

기사입력 2026-02-23 08:36


서울관광재단, 서울MICE얼라이언스 신규회원사 모집…"마이스 경쟁력 강화…
◇2025 서울MICE얼라이언스 연례총회. 모습.

서울시와 서울관광재단이 서울MICE얼라이언스(SMA)의 신규회원사를 3월 20일까지 모집한다. 서울의 글로벌 MICE 유치경쟁력 강화 및 지속가능한 MICE 산업 발전을 위한 일환이다. SMA는 서울시와 서울관광재단이 서울의 MICE 산업 육성을 위해 2010년 설립한 국내 최대 규모 MICE 민관협력체다. 현재 기준 총 328개 사로 이루어져 서울 MICE 산업의 핵심 파트너 역할을 하고 있다.

서울관광재단에 따르면 이번 신규회원사의 모집 분야는 MICE 시설(컨벤션센터, 호텔), 유니크베뉴, 국제회의 기획사(PCO), 여행사(기업회의·인센티브 전문), MICE 지원(운·수송, MICE 서비스, 엔터테인먼트, 쇼핑·관광), 전시(운영 및 지원) 등 총 6개 분과 10개 분야다.

가입을 희망하는 서울 소재의 MICE 산업 유관 기업 및 단체는 서울컨벤션뷰로 홈페이지에서 분야별 가입조건 및 절차 등을 확인하여 3월 20일(금)까지 신청서를 접수하면 된다. SMA 회원사에게는 국내외 MICE 전문 전시회 참가 지원, MICE 전문지 및 서울컨벤션뷰로 홈페이지 등을 통한 해외 공동 홍보, 비즈니스 네트워킹 행사 참여 기회 등의 혜택이 제공된다.

서울관광재단은 올해 IMEX Frankfurt(독일, 프랑크푸르트), IMEX America(미국, 라스베거스), ITB Asia(싱가포르), Korea MICE Expo(코엑스 마곡) 등 국내외 주요 MICE 전문 전시회의 SMA 공동 참가 규모를 확대하여 신규 MICE 수요를 보다 적극적으로 발굴할 예정이다. 특히 SMA 회원사 간 비즈니스 교류 활성화를 위해 올해 6월 '신규 MICE 시설 답사'를 시작으로 9월 'SMA 실무자 회의', 12월 'SMA 연례총회'도 개최할 계획이다.

길기연 서울관광재단 대표는 "서울이 작년 미국 글로벌 트래블러 선정 11년 연속 최고의 MICE 도시로 인정받은 것에 SMA와의 협력을 통한 공동 마케팅이 큰 역할을 했다"며 "신규 회원사 선발로 서울의 글로벌 MICE 경쟁력을 한층 강화해, 고부가가치 MICE 행사를 지속적으로 유치하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'이럴 수가' 김민재(29, 토트넘)의 EPL 합류→가능성 無…첼시가 여전히 관심 "유럽대항전 여부도 중요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.