비타바움, '2026 서울리빙디자인페어' 참가

독일 프리미엄 건강기능식품 브랜드 비타바움이 '2026 서울리빙디자인페어'에 참가한다고 밝혔다.
비타바움은 이번 박람회에서 브랜드 전 제품을 7개입 및 30개입 구성으로 선보이며, 행사 기간 동안 최대 35% 할인 혜택과 함께 사은품 증정 이벤트를 진행한다. 이를 통해 박람회를 찾은 방문객들에게 합리적인 가격과 풍성한 구매 혜택을 제공할 예정이다.
현장 방문객을 위한 참여형 이벤트도 마련됐다. 카카오 플러스 친구를 추가한 고객에게는 무료 시음 기회가 제공되며, 제품을 구매한 모든 고객에게는 꽝 없는 럭키드로우 이벤트 참여 기회가 주어진다. 비타바움은 체험과 즐거움을 동시에 제공하는 현장 혜택을 통해 브랜드 인지도를 강화한다는 계획이다.
비타바움은 바이오 제약 산업 강국인 독일의 혁신적인 기술력과 전통적 가치를 바탕으로 탄생한 건강기능식품 브랜드로, 엄격한 품질 기준을 통해 차별화된 제품 경쟁력을 구축해왔다. 비타민 분말과 액상을 별도로 보관하다가 섭취 직전에 혼합하는 투챔버 시스템을 적용해 비타민의 신선도를 유지하며, 형태 유지를 위한 부형제와 착색료, 합성향료 등 12가지 불필요한 성분을 배제한 클린 포뮬러를 구현했다.
또한 120년 역사의 글로벌 원료 기업 DSM사의 퀄리 인증 원료를 사용하고, 유럽 비건 인증을 획득해 원료 신뢰도를 높였다. 10ml 액상 한 병으로 하루 섭취량을 충족할 수 있도록 설계됐으며, 액상 타입 특성상 체내 흡수가 빠른 점도 강점으로 꼽힌다.
비타바움 관계자는 "서울리빙디자인페어는 건강한 라이프스타일을 추구하는 소비자들과 직접 소통할 수 있는 의미 있는 자리"라며 "이번 참가를 통해 비타바움의 기술력과 브랜드 철학을 보다 많은 소비자들에게 알릴 수 있길 기대한다"고 밝혔다.
한편, 비타바움은 앞으로도 다양한 오프라인 박람회와 체험형 마케팅을 통해 프리미엄 건강기능식품 시장에서의 입지를 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.