MG새마을금고 재단, '2026년 MG 청년누리장학생' 모집

MG새마을금고 지역희망나눔재단은 이달 20일부터 3월 2일까지 2026년 MG청년누리 장학사업 장학생을 모집한다고 밝혔다.
2026년에도 재단은 청년들을 위해 총 100명의 MG청년누리 장학생을 선발하고, 장학금 및 활동지원비 등을 포함하여 총 5억원 상당을 지원할 예정이다.
모집은 온라인 신청을 통해 접수되며, 자세한 사항은 MG새마을금고 재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.
특히 올해 장학사업은 기존 생활비성 지원을 바탕으로 청년이 직접 지역사회공헌 활동을 기획 및 실행 할 수 있는 참여형 프로그램을 도입해, 청년의 안정적 사회진출과 지역문제 해결 역량 강화를 동시에 지원하는 것이 특징이다.
선발된 장학생 100명은 팀 단위로 지역사회 문제를 발굴하고 해결 방안을 기획 및 실행하는 프로젝트에 참여하게 된다.
이 과정에서 강연과 워크숍, 팀별 활동 등 다양한 프로그램이 함께 운영되며, 멘토링과 네트워크 지원도 제공될 예정이다.
MG새마을금고 재단 관계자는 "MG청년누리는 단순한 지원을 넘어서 청년 스스로 기획과 실행을 경험하며 성장할 수 있는 기회의 장"이라고 말하며 "재단은 청년의 실질적 도전과 지역사회의 상생을 위해 지속적인 지원을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.