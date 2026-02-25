대한항공-아시아나항공, 합동 교육기부 봉사…지식·경험 나눔 '사회적 가치' 확산

기사입력 2026-02-25 16:55


대한항공-아시아나항공, 합동 교육기부 봉사…지식·경험 나눔 '사회적 가치…

대한항공과 아시아나항공이 양사 교육기부 봉사단의 첫 합동 봉사활동을 진행했다고 25일 밝혔다. 봉사활동은 항공 진로 특강 형태로 진행됐다.

25일 대한항공에 따르면 항공 진로 특강은 지난 24일 오후 서울 강서구 시립화곡청소년센터에서 진행됐다. 양사 교육기부 봉사단원들은 항공기 조종사에 관심이 있는 청소년 60여 명을 대상으로 강연과 멘토링을 진행했다. 진로 특강과 함께 청소년센터 내 비행 시뮬레이션 체험장에서 계기 및 조종법 교육, 이·착륙 및 선회 연습 등 실습도 지원했다.

대한항공 교육기부 봉사단은 지난 4일 발족한 신생 사내 봉사 단체다. 운항, 객실, 정비 등 다양한 분야에 재직 중인 직원들이 자발적으로 구성했다. 지난 2013년 창단해 10년 넘게 경험과 노하우를 쌓아 온 아시아나항공 교육기부 봉사단과 함께 활동하며 보다 체계적으로 사회공헌 활동을 해 나갈 계획이다. 특히 양사 교육기부 봉사단은 진로직업센터와 시·도 교육청, 국립항공박물관 등 관계 기관과 협의해 매월 1회 이상 합동 봉사활동을 진행할 방침이다.

대한항공 관계자는 "양사 통합 이후에는 하나의 봉사단으로 합쳐져 ESG 경영 실천은 물론 직원들의 화학적 융합에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



