포스코그룹, SK온과 2만5000톤 규모 전기차 배터리용 리튬 공급 계약

기사입력 2026-02-25 17:23


◇이재영 포스코홀딩스 에너지소재사업실장(오른쪽)이 박종진 SK온 전략구매실장과 기념촬영을 하고 있는 모습.

포스코그룹은 지난 24일 SK온과 2028년까지 최대 2만5000 톤 규모의 리튬 공급 계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 전기차 약 40만 대에 들어가는 배터리를 생산할 수 있는 물량으로, SK온의 유럽과 북미 전기차 배터리 프로젝트에 활용될 예정이다.

포스코그룹은 계약에 따라 포스코아르헨티나의 옴브레 무에르토(Hombre Muerto) 염호에서 생산한 리튬에 대한 배터리 소재 품질인증인 '4M 인증(man, machine, material, method)' 절차를 완료한 뒤, 올해 하반기부터 공급에 나선다는 계획이다. 4M 인증은 글로벌 배터리사가 요구하는 품질·공정 검증으로 이를 통과할 경우 소재의 안정성과 생산 역량을 공식적으로 인정받게 된다.

양사는 최근 빠르게 성장하고 있는 ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치) 시장에 아르헨티나 염호에서 생산한 리튬을 활용하는 방안 등 공동 대응 전략을 논의했다. 포스코그룹 이차전지 리사이클링 자회사인 포스코HY클린메탈을 활용한 폐배터리 재활용 협력 방안도 검토했다.

포스코그룹은 이차전지소재 사업의 시장경쟁력 강화를 위해 고객다변화 및 신규 수요 발굴에 주력하고 있다. 지난해 11월 호주 미네랄 리소스(Mineral Resources)社의 리튬 광산 지분 인수 및 캐나다 LIS(Lithium South)의 아르헨티나 염호 인수 결정으로 우량 리튬 자원을 선제적으로 확보해 향후 글로벌 리튬 시장 확대에 능동적으로 대응할 수 있는 기반을 마련한 바 있다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



