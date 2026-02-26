수면 중 다리에 '쥐'…혹시 하지정맥류?

기사입력 2026-02-26 06:51


수면 중 다리에 '쥐'…혹시 하지정맥류?
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 40대 중반 직장인 A씨는 오후가 되면 다리가 묵직하고 피곤한 느낌이 들고 수면 중에 쥐가 나서 깨는 일이 발생했다. '피곤해서 그러려니~' 대수롭지 않게 여기다가 밤 중에 근육경련이 심하게 오는 일이 잦아져 병원을 찾았고, 하지정맥류라는 것을 알게 되었다.

◇하지정맥류, 돌출된 정맥 명확히 보이지 않을 수도

정맥은 혈액을 심장으로 보내는 통로이다. 혈액을 다리에서 심장으로 올려 보내는 정맥 내부의 판막이 손상되면 발에서 심장으로 올라가야 할 혈액의 일부가 정체하거나 역류하면서 혈관이 울퉁불퉁 튀어나오는 것을 보통 하지정맥류라고 하는데, 정맥 내의 압력이 높아지고 혈액의 저류로 하지의 팽창감, 저린감, 피부 착색 및 피하지방층이 두꺼워지는 증상이 발생할 수 있다.

대진의료재단 분당제생병원(병원장 나화엽) 심장혈관흉부외과 조재민 과장은 "하지정맥류는 다리의 정맥 내의 판막이 손상되어 혈액이 심장으로 올라가지 못하고 역류해 다리 쪽에 고이면서 혈관이 튀어나오거나 비정상적으로 확장되는 혈관 질환을 말한다. 보통 환자들이 힘줄이 튀어나왔다고 하여 병원을 방문하는 경우가 많은데 하지정맥류라고 해서 모두 혈관이 겉으로 튀어 나와 보이는 것은 아니다. 다리에 돌출된 정맥이 명확히 보이지 않아도, 정맥류 증상의 호전이 없고 다른 질환이 없다면 하지정맥류를 의심해 볼 수 있다"고 말했다.

◇자연 회복 불가능…시간 지날수록 악화되고 새로운 증상 동반

다리 정맥이 늘어나는 원인은 유전적 요인이나 임신과 비만, 직업적 요인, 생활 습관과 자세가 좋지 않아 생길 수 있는데, 이때 다리가 붓고 무거운 느낌이 들고 근육경련이 함께 온다.

조재민 과장은 "하지정맥류는 외견상 명확한 정맥류가 없더라도 판막의 역류가 있을 경우 증상이 심할 수 있다. 다리 정맥 혈관 돌출이 없다 하더라도 증상이 심할 수 있고 정맥 돌출이 심하다 하더라도 무증상인 경우가 있어 꼭 하지정맥류의 정도와 증상은 비례하지 않는다"고 덧붙였다.

다리에 돌출된 정맥이 보이지 않아도 다리가 무겁고 팽창감이 있거나 잘 때 쥐가 나서 깨는 증상들이 나타난다면 다리 정맥 내부의 판막이 손상되는 과정이 피부 아래에서 진행되고 있는 상태이고, 하지정맥류는 질환의 특성 상 자연 회복이 불가능하다. 따라서, 시간이 지날수록 악화되고 새로운 증상이 동반될 수 있으므로 조기 치료가 삶의 질을 향상시킬 수 있기에 증상이 나타났다면 빨리 진단받고 치료하는 것이 중요하다.


◇취침 전 다리를 심장보다 높게 하면 부종 줄이는데 효과

조재민 과장은 "하지정맥류의 치료는 초음파 검사를 통해 정맥의 판막 역류 여부를 확인하고 어떤 치료를 할지 결정하는 것이 중요하다."며 "근본적인 치료를 할 것인지, 보존적인 치료를 할지에 따라 치료방법이 달라지는데 보존적 치료는 하지 압박 스타킹, 약물 치료, 운동 치료 및 생활습관 교정 등이 있고, 국소적 시술은 혈관에 직접 주사를 투여하는 혈관경화요법이 있으며 수술적 치료 방법으로는 혈관내 레이저, 고주파시술, 베나실과 클라리베인 등이 있다"고 설명했다.

조 과장은 "하지정맥류는 한번 발생하면 불가역적 변화로 본인의 노력으로는 되돌릴 수는 없다. 조기 발견과 함께 중요한 것이 예방인데 장시간 앉아 있거나 서 있는 자세, 다리를 꼬는 자세를 피하고, 부득이하게 한 자세를 유지해야 할 경우 중간 중간 무릎과 발목 운동을 해주는 것이 좋다. 그리고 근육의 스트레스를 풀어주는 요가나 가벼운 걷기 등을 통해 다리의 긴장감을 완화시키고, 매일 잠들기 전 15~30분 정도 다리를 심장보다 높게 해주면 다리 부종을 줄이는데 효과적이며, 금연 및 금주, 저염 위주의 식사는 혈액순환을 개선해 정맥류 발생을 예방한다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


수면 중 다리에 '쥐'…혹시 하지정맥류?
조재민 과장이 환자에게 질환에 대해 설명하고 있다.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.