경기관광공사, 국제 AI 영상 공모전 성료

|
|
|◇경기관광 국제 AI 영상공모전 대상 수상작,지나간 시간이 오늘의 일상이 되는 곳.
경기관광공사가 생성형 AI 기술을 활용해 경기도의 매력을 국내외에 알리기 위해 진행한 '경기관광 국제 AI 영상 공모전'을 성료했다고 26일 밝혔다. 공모전은 'AI디어로 경기도를 알리다(AI-deas to Promote Gyeonggi)'라는 주제로 지난해 12월부터 약 5주간 진행됐다. 접수결과 국내외에서 총 1680편(국내 1216편, 해외 464편)의 작품이 공모에 참여했다. 전문가 심사, 온라인 대국민 투표 등을 거친후 대상, 최우수상, 우수상, 창의상, 입선 등 총 98편의 최종 수상작을 지난 23일 선정, 발표하고 25일 오후에는 동수원CGV에서 수상작 상영과 함께 시상식을 진행했다. 수상작에 관심 있는 분들을 위해 '경기관광 유튜브' 채널에 관련 영상을 등재, 상시 시청도 가능하도록 했다.
대상은 경기도의 관광 자원을 과거와 현재의 만남으로 창의적으로 재해석한 '지나간 시간이 오늘의 일상이 되는 곳, 경기도'가 차지했다. 분야별 최우수상에는 국내 경기관광 분야에서 '서른 한 개 트랙, 경기도 플레이리스트', 해외 경기관광 분야에서 '경기도, 처음이야? (First Time in Gyeonggi?)', 경기도 DMZ 분야에서 '경계없는 상상, 경기 DMZ에서 만나는 나만의 DMZ', 경기도 MICE 분야에서 '경기, 판을 바꾸다'가 선정됐다. 최우수상에는 각 500만원의 상금이 수여된다.
조원용 경기관광공사 사장은 "선정된 혁신적인 영상을 적극 활용해 국내외 관광객들에게 경기도만의 독특한 매력을 적극적으로 홍보하는 동시에 향후에도 글로벌 AI 관광 콘텐츠를 통한 매력적 관광지로서의 경기도 이미지 제고를 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.