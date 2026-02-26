눈매 흐릿하고 졸려 보이는 '겹쌍꺼풀' 교정 방법은?

[스포츠조선 장종호 기자] 눈을 뜨는 순간 눈꺼풀에 자연스럽게 형성되는 주름은 눈매의 인상을 좌우한다. 이 접힘이 안정적으로 자리잡으면 또렷하고 균형잡힌 눈매를 연출할 수 있어 쌍꺼풀 수술로 눈매 변화를 고려하는 환자도 많다. 그러나 쌍꺼풀 라인 주변으로 겹쌍꺼풀이 생기면 눈매가 흐릿해지거나 피로한 인상을 줄 수 있다.
쌍꺼풀은 우연히 생기는 주름이 아니다. 눈 뜨는 근육이 눈꺼풀 피부 안쪽을 '한 지점'에서 잡아당기게 되는데 그 지점이 쌍꺼풀 라인이다. 겹쌍꺼풀은 잡아당기는 지점이 하나로 고정되지 않아 눈 위에 여러 개의 선이 생기고, 사진을 찍을 때마다 눈이 다르게 나온다. 쌍꺼풀이 두 개이면 눈이 더 커 보일 것이라고 생각할 수 있지만, 실제로는 졸려 보이거나 라인이 정리되지 않은 느낌이 강하다.
겹쌍꺼풀은 원인이 '눈꺼풀 피부'인지, 아니면 '눈 뜨는 근육'인지에 따라 해결 방법이 완전히 달라진다. 먼저 노화 또는 체중 변화로 인해 눈꺼풀 피부가 늘어질 수 있는데, 이럴 경우에는 기존 쌍꺼풀 라인을 덮거나 새로운 주름이 만들어진다. 특히 속쌍꺼풀이나 얇은 쌍꺼풀에서 피부 문제로 겹쌍꺼풀이 생기는 경우가 많다.
눈 뜨는 근육인 안검거근의 기능이 저하돼 겹쌍꺼풀이 나타나기도 한다. 눈을 뜰 때 힘이 일정하지 않아 라인이 고정되지 않으며, 가벼운 안검하수가 숨어있는 경우도 많다. 이외에 기존 쌍꺼풀 수술 후 문제가 생기는 경우에는 유착이 약해 풀리거나, 비대칭 유착으로 여러 라인이 동시에 만들어지게 된다.
세란병원 성형외과 고효선 과장은 "겹쌍꺼풀은 저절로 좋아지는 경우가 거의 없고, 운이 나쁘면 피부가 늘어지고 근육 보상 사용으로 나중에 수술 범위가 커지는 경우가 많다"며 "겹쌍꺼풀이 1년 이상 지속되고 하루 중 쌍꺼풀 상태가 자주 바뀌거나, 이마에 힘을 줘서 눈을 뜨고 있다면 수술 고려 대상"이라고 설명했다.
피부 문제로 인한 겹쌍커풀이라면 늘어진 피부를 잘라내고 쌍꺼풀 라인을 다시 단단히 고정하는 절개 쌍꺼풀 수술이 필요한 경우가 많다. 근육 문제로 생기는 겹쌍꺼풀은 눈 뜨는 힘이 약하고, 졸려보인다는 말을 자주 듣게 되는데 쌍꺼풀만 다시 만들면 또 겹쳐질 확률이 매우 높다. 따라서 눈매교정(안검하수 교정)으로 눈 뜨는 힘부터 정상으로 만들어줘야 한다.
세란병원 성형외과 고효선 과장은 "성형외과에서는 눈썹이 같이 올라가는지, 피부를 살짝 당겼을 때 겹침이 사라지는지 등을 체크해 어떤 문제가 있는지 판단한다. 피부와 근육에 둘 다 문제가 있는 경우도 많다"며 "겹쌍꺼풀이 반복되거나 불편하면 얼굴에 비대칭이 생기고, 수술이 필요한 단계일 수 있어 진료를 받는 것이 좋다"고 강조했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com