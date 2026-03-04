"누구나 AI 에이전트 제작" KT, 노코드 기반 '에이전트 빌더' 공개

KT가 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일 월드 콩그레스 2026(MWC 2026)에서 AX(AI Transformation) 확산을 도울 AI 에이전트 제작 플랫폼 '에이전트 빌더(Agent Builder)'를 공개했다. KT는 MWC 2026에서 AI 템플릿 활용 예시로 공공기관의 회의록·공문 작성 자동화, 금융사의 자산운용 리서치 브리핑 자동화 모델을 소개했다.
4일 KT에 따르면 에이전트 빌더는 에이전트 빌더는 개발 지식과 코딩 없이도 드래그 앤 드롭(Drag&Drop) 방식으로 AI 에이전트를 제작할 수 있는 플랫폼이다. 미리 준비된 업무 템플릿과 대화 모듈 등을 조합해 사용 목적과 역할 정의, 데이터·시스템 연결, 응답 방식 구성, 배포 등의 과정을 거쳐 AI 에이전트를 만들 수 있다. 배포 후에는 실시간 로그 분석과 성능 모니터링, 품질 개선 기능을 통해 에이전트 성능을 향상시키는 것도 가능하다.
제작한 AI 에이전트는 업무 목적에 맞춰 즉시 활용할 수 있다. '회의록 자동화 에이전트'는 회의 정보와 녹취 데이터를 기반으로 화자 분리 등 전처리를 거쳐 핵심 안건과 결정사항을 구조화하고, 회의록을 생성한다. 담당 부서와 처리 기한을 자동으로 반영해 공문 양식에 맞게 문서 초안을 만들고, 생성된 문서는 내부 문서관리 시스템과 연동되어 검토부터 결재까지 전 과정이 자동으로 처리된다.
KT는 에이전트 빌더를 토대로 각 산업과 업무 특성에 맞춰 기능을 표준으로 구성한 '산업별 AI 템플릿 서비스'도 선보일 계획이다. 현재 금융, 제조, 공공 분야에 실제 적용해 검증한 에이전트 시나리오를 바탕으로 산업별 특화 템플릿의 출시를 준비하고 있다.
유서봉 KT Enterprise부문 AX사업본부장(상무)은 "에이전트 빌더와 산업별 AI 템플릿 등 KT의 AI 플랫폼은 산업 현장에 AX 확산을 이끌 수 있는 실질적인 방안"이라며 "기업의 AX 핵심 파트너로서 기업이 비즈니스 가치를 실현할 수 있도록 다양한 AI 서비스를 고도화해 가겠다"고 말했다.