광명스피돔, 장애인 문화 교실 운영…드론·스마트팜 등 자립역량 강화 프로그램 확대

최종수정 2026-03-10 10:04

<경륜·경정> 광명스피돔, 장애인 문화 교실 운영…드론·스마트팜 등 자립…
광명스피돔 장애인 문화 교실 운영 사진. 사진제공=국민체육진흥공단

서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 지역 장애인의 자립역량 강화를 위한 '2026년 광명스피돔 장애인 문화 교실'을 운영한다고 밝혔다.

이번 장애인 문화 교실은 지역 복지기관과 협력해 장애인의 문화·기술 역량을 높이고 사회 참여 기회를 확대하기 위해 마련된 프로그램으로, 광명장애인종합복지관과 협업해 위탁 운영된다.

올해 프로그램은 총 3개 강좌로 구성된다. 먼저 '스마트팜(그린 라이브)' 과정에서는 스마트 농업 기초 이론부터 재배·관리·수확 등 단계별 실습 교육을 진행하며, 교육 이수 후 스마트팜 관리사 자격 취득 과정도 지원한다.

'창의 미술(아트 웨이브)' 과정은 다양한 미술 기법을 활용한 창작 활동을 통해 예술적 표현 능력을 키우는 프로그램으로, 참가자들의 작품은 2026년 은빛날개페스타 등 행사와 연계해 전시될 예정이다.

올해 새롭게 도입된 '드론(드론 브릿지)' 과정에서는 드론 기초 조종 교육과 영상 촬영 실습 등을 통해 참가자들이 미래 기술을 체험하고 관련 역량을 키울 수 있도록 지원한다.

경륜경정총괄본부는 지난해에도 창의 미술, 화훼 아트, 스마트팜 등 3개 강좌를 운영해 총 560여 명이 프로그램에 참여했으며, 창의 미술 과정 참가자 가운데 미술 전문 작가 취업자 2명이 배출되고 작품 전시회도 개최되는 성과를 거뒀다. 또한 화훼 아트 과정도 스페셜 플라워 아티스트 자격증 취득자 6명이 나왔으며, 스마트팜 과정에서는 재배한 농작물을 지역 주민과 나누는 활동도 진행됐다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "장애인 문화 교실은 문화 활동과 기술 교육을 통해 참가자들의 자립 역량을 높이고 지역사회와의 교류를 확대하는 데 의미가 있다"라며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회 공헌 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

5.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

5.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

스포츠 많이본뉴스
1.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

2.

韓 축구 미쳤다! '한국 국대 에이스' 이강인 그린라이트, 사상 첫 초대형 '오피셜' 예고..."이미 ATM과 접촉 완료"→"요구 이적료 책정"

3.

왜 뽑았나 누가 수군댔나...원태인? 문동주? 42세 베테랑 '짬 야구'가 한국 야구 살렸다

4.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

5.

'탈락 역적될 뻔' ML 28승 용병의 속죄투…"화났다, 아직 한국 끝나지 않아서 흥분된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.