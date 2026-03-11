세라젬 '파우제 M 컬렉션' 굿슬립 마크 획득 "심리적 안정 유도 효과"

굿슬립 마크는 굿슬립 수면 환경 품질 인증으로, 산업통상자원부 인가 기관인 (사)한국수면산업협회가 부여한다. 한국수면산업협회는 M컬렉션의 기능성, 적합성 등의 검증을 통해 골드 등급을 부여했다. 골드 등급은 시험을 통해 수면 환경 개선 효과를 과학적으로 입증한 제품에만 주어진다.
한국수면산업협회는 파우제 M 컬렉션을 대상으로 진행된 수면 품질 평가 시험을 진행했다. 평가는 제품 사용 경험이 없는 20~50대 성인 남녀를 대상으로 사용 전후의 전전두엽 활성도를 비침습적 뇌 산소포화도 측정기(OBELAB NIRSIT)로 측정했고, 측정 결과 자율신경계의 안정화와 스트레스 완화에 따른 억제 반응을 반영하는 것으로 관찰됐다. 신체적 이완과 함께 심리적 안정도 유도하는 것으로 나타났다.
파우제 M 컬렉션은 세라젬이 '휴식'에 집중해 개발한 제품이다. 수면 유도 등 프로그램을 갖추고 있고, 열·진동·마사지 기능을 결합해 몸과 마음의 긴장을 풀어주는 릴렉스 모드가 탑재됐다.
세라젬 관계자는 "이번 인증 획득은 세라젬의 기술력이 단순한 휴식을 넘어 사용자의 수면 건강까지 도움이 된다는 점을 공식적으로 인정받은 것"이라며 "다양한 기술력 인증을 통해 제품의 우수성을 입증해 나갈 예정"이라고 말했다.