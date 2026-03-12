㈜제이탄, 프리미엄 브랜드 '인테라' 리뉴얼 및 '펩타이드 보툴엑소 토너 프리미엄' 출시

|
㈜제이탄이 "한 방울의 정교함으로 완성되는 아름다움"을 새로운 슬로건으로 내걸고 프리미엄 브랜드 '인테라(INTERRA)'를 리뉴얼했다.
우유 엑소좀은 치즈 유청에서 얻어지는 성분으로, 우유 속 고영양 보습 성분을 그대로 담아 피부에 깊은 보습감을 제공하고 피부 속 수분을 지켜주는 데 도움을 준다. 이를 통해 토너 단계에서부터 보다 촘촘하고 진한 수분 레이어링이 가능해졌다.
신제품 '인테라 에디션 펩타이드 보툴엑소 토너 프리미엄'은 인테라 보툴엑소 라인의 대표 기능인 '수분 플럼핑'을 한층 강화해, 피부에 수분을 촘촘하게 채우고 피부 장벽을 탄탄하게 가꾸는데 도움을 준다. 가벼운 워터 텍스처로 빠르게 스며들어 다음 단계 제품의 흡수를 돕는 촉촉한 피부 바탕을 완성한다.
이와 함께 피부 기초 체력을 끌어올리는 Apep Complex(아세틸테트라펩타이드-5, 팔미토일펜타펩타이드-4, 팔미토일트라이펩타이드-5)와 자작나무·너도밤나무 유래 성분 기반의 보습제 AQUAXYL, 분자 크기가 서로 다른 8종 히알루론산을 함유해 피부를 다층적으로 보습·탄력 케어한다.
㈜제이탄 관계자는 "브랜드 리뉴얼은 인테라가 추구하는 '한 방울의 정교함'을 본격적으로 확장해 나가기 위한 시작"이라며, "우유 엑소좀을 비롯한 핵심 성분을 강화한 신제품을 통해 더 많은 고객이 피부 변화의 디테일을 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.