㈜제이탄, 프리미엄 브랜드 '인테라' 리뉴얼 및 '펩타이드 보툴엑소 토너 프리미엄' 출시

최종수정 2026-03-13 09:00

㈜제이탄이 "한 방울의 정교함으로 완성되는 아름다움"을 새로운 슬로건으로 내걸고 프리미엄 브랜드 '인테라(INTERRA)'를 리뉴얼했다.

인테라는 기존 V.EDITION의 과학적 기술력과 에스테틱 연구 노하우를 통합한 브랜드로, "확신 없는 제품은 출시하지 않는다"는 창립 정신을 바탕으로 피부 본연의 건강함과 섬세한 변화에 집중하며 고객 신뢰를 강화해 나갈 계획이다.

리뉴얼과 함께 선보이는 '인테라 에디션 펩타이드 보툴엑소 토너 프리미엄'은 기존 대비 핵심 성분을 업그레이드하며 수분·탄력 케어 기능을 강화했다. 특히 이번 제품에는 우유 엑소좀 성분이 새롭게 추가됐다.

우유 엑소좀은 치즈 유청에서 얻어지는 성분으로, 우유 속 고영양 보습 성분을 그대로 담아 피부에 깊은 보습감을 제공하고 피부 속 수분을 지켜주는 데 도움을 준다. 이를 통해 토너 단계에서부터 보다 촘촘하고 진한 수분 레이어링이 가능해졌다.

신제품 '인테라 에디션 펩타이드 보툴엑소 토너 프리미엄'은 인테라 보툴엑소 라인의 대표 기능인 '수분 플럼핑'을 한층 강화해, 피부에 수분을 촘촘하게 채우고 피부 장벽을 탄탄하게 가꾸는데 도움을 준다. 가벼운 워터 텍스처로 빠르게 스며들어 다음 단계 제품의 흡수를 돕는 촉촉한 피부 바탕을 완성한다.

특히 피부 밀도를 촘촘하게 케어하는 보툴리눔 펩타이드 성분에 특허받은 PTD 기술(특허 제10-0612673호)을 적용해 유효 성분 전달 효율을 높였다.

이와 함께 피부 기초 체력을 끌어올리는 Apep Complex(아세틸테트라펩타이드-5, 팔미토일펜타펩타이드-4, 팔미토일트라이펩타이드-5)와 자작나무·너도밤나무 유래 성분 기반의 보습제 AQUAXYL, 분자 크기가 서로 다른 8종 히알루론산을 함유해 피부를 다층적으로 보습·탄력 케어한다.

㈜제이탄 관계자는 "브랜드 리뉴얼은 인테라가 추구하는 '한 방울의 정교함'을 본격적으로 확장해 나가기 위한 시작"이라며, "우유 엑소좀을 비롯한 핵심 성분을 강화한 신제품을 통해 더 많은 고객이 피부 변화의 디테일을 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

