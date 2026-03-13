BNK경남은행, 1000만원 규모의 모임지원금을 제공하는 ‘모임서비스 대고객 이벤트’ 진행

기사입력 2026-03-13 13:44


사진제공=BNK경남은행

BNK경남은행이 모임서비스 오픈을 기념해 오는 5월 31일까지 대고객 이벤트를 진행한다.

BNK경남은행 모바일뱅킹앱(App) 내에 오픈한 모임서비스에 가입하고 모임원 1명 이상 초대(수락 완료)한 총무가 이벤트 대상에 해당하며 선착순 1000명에게 스타벅스 아메리카노 모바일쿠폰을 지급한다.

또 이벤트 대상에 해당하는 총무 또는 모임원이 모임비를 2회 입금(합산금액 5만원 이상)하는 조건을 충족한 팀 가운데 총 113개 팀을 추첨해 지원금을 지급한다. 모임 인원 10명 이상 1팀에게는 200만원, 5명 이상 9명 이하 2팀에게는 100만원 지원금을 제공한다. 모임 인원 2명 이상 4명 이하인 경우 10팀에게 50만원을 지원하며 별도로 100팀을 선정해 1만원 지원금을 지급한다.

김기범 개인고객그룹 상무는 "1000만원 규모의 모임 지원금이 제공되는 만큼 대고객 이벤트에 많은 관심과 참여가 이어지길 바란다. 앞으로도 고객들에게 다양한 혜택을 드리고 편리한 금융서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

모임서비스는 BNK경남은행 모바일뱅킹앱을 통해 모임비 납부ㆍ조회 등 공동자금을 투명하고 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 서비스다. 가입 대상은 입출금통장(명의자)을 보유한 만 17세 이상 내국인 고객인 '총무'와 BNK경남은행 고객등록이 완료된 내국인 고객인 '모임원'이다. 특히 총무는 최대 10개까지 모임 개설이 가능하며 모임원은 모임당 최대 100명까지 참여할 수 있다.

서비스 특징으로는 총무의 모임 개설·모임원 초대 및 관리 총무의 모임비 관리 및 통지 모임원의 모임정보 및 모임비 내역조회 모임서비스 관련 부가서비스가 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

