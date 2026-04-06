'여름이 오나 봄'…호텔업계, 망고 활용 미식 경험 강화

◇제주신라호텔 '쁘띠 애플망고 빙수'. 사진제공=제주신라호텔

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호텔업계가 여름 대표 과일인 망고를 활용한 미식 경험 확대에 나선다. 아직 봄이 한창이지만, 계절에 앞서 고객 선점에 나설 수 있고 보다 차별화된 경쟁력으로 활용하기 위한 일환으로 보인다. 봄과 가을이 짧고, 여름과 겨울이 길어진 계절적 특성도 반영됐다.

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6일 호텔업계에 따르면 제주신라호텔이 '쁘띠 애플망고 빙수'를 출시한다. 제주신라호텔은 애플망고 빙수를 처음 선보인 호텔로, 제철 디저트를 기다리는 고객들이 보다 빠르게 경험할 수 있도록 했다. 쁘띠 애플망고 빙수는 여름 망고빙수 시즌에 앞서 선보인 메뉴로, 1∼2인이 부담 없이 즐길 수 있도록 한 게 특징이다.

JW 메리어트 호텔 서울은 8층에 위치한 '더 라운지(The Lounge)'에서 5월까지 '블루밍 부케(Blooming Bouquet)' 애프터눈 티 세트를 선보인다. 애프터눈 티 세트는 망고를 비롯해 패션프루트, 오렌지, 라임 등 제철 과일을 활용해 상큼함과 부드러움을 동시에 즐길 수 있도록 구성했다. 우희석 JW 메리어트 호텔 서울 총괄 셰프는 "이번 애프터눈 티 세트는 단순한 디저트를 넘어, 계절의 변화를 오감으로 경험할 수 있도록 했다"고 말했다.

메르디앙 서울 명동은 5월 1일부터 8월 31일까지 로비 라운지에서 '사연 빙수 컬렉션'을 선보인다. 컬렉션은 '인연'을 주제로 한 트로피컬 망고 빙수, 피치 샤인 토마토 빙수, 남산 말차 팥빙수, 전남친 빙수 등 4종으로 구성됐다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com