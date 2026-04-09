[주말경마]신화의 토요 폭탄마

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◇조교추천마

스터닝돌핀[4경주⑪]=데뷔전에서 2착 입상 후 1월, 2월 경주까지 3연속 입상에 성공한 마필. 부중 늘었지만 적임인 루이스 기수 재기승하고. 조교시 상태걸음 좋아 강공 기대.

환상의나라[5경주③]=지난 1월 능력부진으로 재검 받고 경주에 나서는 마필. 13주만에 출전이지만 조재로 기수 직조로 준비 잘했고 상태 좋아 강공 기대.

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운주프린스[6경주⑧]=3연속 입상, 2연승 구가중인 마필. 이번에 승급전 앞두고 있지만 조교시 상태걸음 여전히 좋은 모습 유지. 이번 경주 역시 강공 기대.

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◇복병마

라온킹스맨[3경주⑤]=최근 4전 동안 입상 없지만 조재로 기수 직조로 준비 잘했고, 51조 '인스파이어'와 병합시 탄력 있는 걸음 선보여 이번경주에서 달라진 모습 기대.

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파워풀프라도[4경주②]=지난 경주 종반 추입력 선보이며 우승에 성공한 마필. 이번에 승급전 앞두고 있지만 동조 '글로벌카드'와 병합시 탄력있는 걸음 선보여 강공 기대.

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플라잉데이[11경주③]=지난 경주 종반 탄력있는 걸음 선보이며 우승에 성공한 마필. 이번 경주 승급전 앞두고 있지만 '플라잉아너'와 병합시 탄력 있는 걸음보여 강공 기대.

<스포츠조선 경마전문위원>