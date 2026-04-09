[주말경마]사이상의 부경 다이너馬이트

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◇10일

나인틴나인원[1경주 ④]=막판 한 발과 결정력 부족한 마필. 체형 얇아 큰 발전 기대치도 없지만, 그다지 강한 상대마가 없어 강공 시 선전 기대.

오아시스해피[2경주 ⑤]=전 경주 걸음 변화 보였던 마필로 거리 검증 필요. 하지만 전 경주 좋은 호흡 보였던 감량 기수가 연일 공 들여 훈련 실시 중.

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원더풀패션[3경주 ⑨]=데뷔전 양호한 순발력과 지구력 함께 보여주면서 선전, 입상한 마필. 승급전에 거리도 늘었지만, 훈련 시에 파워감 있는 주폭 보였다.

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◇12일

오아시스기적[1경주 ③]=전경주 휴양 후 복귀전 늘어난 걸음 보이며 선전, 입상한 마필. 훈련 시 걸음 양호하고 강한 상대마들 없어 강공 시 연투 기대.

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벙커버스터[2경주 ③]=승급전이지만 3연속 입상하며 상승세가 현재 진행형인 마필. 훈련 시 주폭 좋고 해 볼만 한 상대들 만났기에 연투 기대.

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헤비듀티[3경주 ②]=만만치 않은 상대마들 즐비해 입상 장담할 처지 아니다. 그렇지만, 양호한 순발력과 지구력을 어느 정도 겸비했고, 훈련 상태도 양호하다.

<스포츠조선 경마전문위원 / 유튜브채널 '사이상의 경마예상'>