KT, 멤버십 혜택 생활 밀착형 강화 "고객 체감에 초점"

KT가 멤버십 혜택을 강화한다. 생활 밀착형을 중심으로 고객 체감에 초점을 맞췄다.

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13일 KT에 따르면 멤버십 혜택 확대 일환으로 4월 고객 보답 프로그램과 달달 혜택을 선보인다. 4월 고객 보답 혜택으로는 배스킨라빈스 50% 할인 또는 쇼핑라운지 6000원 할인이 제공된다. 쇼핑라운지는 생활 밀착형 상품을 멤버십 혜택가로 제공하는 전용 커머스다. 상품 배송비는 무료이며 KT멤버십 앱에서 이용 할 수 있다.

달달혜택은 4월 30일까지 제공된다. 고객이 하나의 혜택을 선택해 이용하는 '달달초이스'에는 뚜레쥬르, 메가MGC커피, 이디야커피, 파파존스피자, 배달의민족X요거트월드, 다운타우너, 롯데시네마 등 식음료·외식·문화의 다양한 브랜드가 참여한다. 뚜레쥬르의 경우 5월 가정의 달 수요를 고려해, 5월 15일까지 이용 이간을 늘렸다. '달달스페셜'은 쇼핑·여행·라이프스타일 영역의 혜택 확대했다. 롯마트 제타, 롯데월드 어드벤처, 아모레몰, 풀무원, KT알파 쇼핑, 크록스, 롯데면세점, 아고다, 롯데렌터카, 스피드메이트 등에서 제휴 혜택이 제공된다.

강이환 KT Customer서비스본부장(상무)은 "KT멤버십은 고객이 자주 찾는 브랜드와 생활 필수 영역을 중심으로 혜택을 설계하고 있다"며 "고객이 체감할 수 있는 가치를 강화했다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com