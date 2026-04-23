현대차 캐스퍼 일렉트릭, 독일서 BYD·시트로엥 제치고 종합 1위

현대차 '캐스퍼 일렉트릭' 독일 아우토빌트 비교 평가 1위. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차의 소형 전기차 '캐스퍼 일렉트릭(현지명 인스터)'이 독일 자동차 전문 매체 아우토빌트(Auto Bild)가 실시한 소형 전기차 비교 평가에서 종합 1위를 차지했다.

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이번 평가는 캐스퍼 일렉트릭과 시트로엥 e-C3, BYD 돌핀 서프 등 유럽 시장 주요 소형 전기차 3종을 대상으로 진행됐다. 평가는 바디, 편의성, 파워트레인, 주행성능, 커넥티비티, 친환경성, 경제성 등 7개 항목, 총 800점 만점 기준으로 이뤄졌다.

캐스퍼 일렉트릭은 7개 전 항목에서 모두 1위를 기록하며 총점 558점을 받았다. BYD 돌핀 서프는 503점, 시트로엥 e-C3는 501점으로 뒤를 이었다.

파워트레인 부문에서는 전력 소비 효율이 강점으로 꼽혔다. 아우토빌트 실주행 테스트에서 캐스퍼 일렉트릭은 평균 전비 6.71km/kWh를 기록해 e-C3(5.49km/kWh), 돌핀 서프(5.10km/kWh)를 앞섰다. 이를 기준으로 환산한 실주행 거리도 308km로 e-C3(241km), 돌핀 서프(253km) 대비 우위를 보였다.

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공간 활용성 평가에서도 높은 점수를 받았다. 특히 바디 항목 내 다용도성 평가에서는 8점을 받아 경쟁 차종 2종(각 2점)을 크게 앞섰다. 2열 슬라이딩 시트와 조수석 완전 폴딩 기능 등으로 실내 공간 활용도를 높인 점이 반영된 것으로 풀이된다.

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주행성능 부문에서도 경쟁력을 보였다. 캐스퍼 일렉트릭의 100km/h에서 정지까지 제동거리는 35.8m로 경쟁 모델보다 최대 3m가량 짧았고, 조향 성능에서도 좋은 평가를 받았다.

현대차 관계자는 "이번 평가에서 종합 1위는 물론 전 항목 1위를 기록한 점은 의미가 크다"며 "앞으로도 고객의 실제 사용 환경을 고려한 완성도 높은 전기차 개발에 집중하겠다"고 말했다.

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한편 캐스퍼 일렉트릭은 아우토빌트가 별도로 진행한 '출퇴근 및 가성비 중시 소비자를 위한 최고의 소형 전기차' 평가에서도 1위에 올랐다. 또 올해 1분기 유럽 경형 전기차 시장에서 9447대를 판매해 전년 동기 대비 66% 증가한 실적을 기록했다는 게 현대차 설명이다.

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캐스퍼 일렉트릭은 최근 글로벌 시장에서 수상 실적도 이어가고 있다. 현대차와 현대차 유럽 측 공개 자료에 따르면 인스터는 2025 월드카 어워즈 '월드 일렉트릭 비히클', 2025 골든 스티어링 휠 2만5000유로 이하 부문, 2026 톱기어닷컴 '슈퍼미니 오브 더 이어'를 수상했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com