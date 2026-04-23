가정의 달 5월 '성큼'…세대별 수요 공략 '선물용 건강기능식품' 라인업·프로모션 확대

가정의 달인 5월을 앞두고 선물을 준비하는 소비자를 위한 건강기능식품 업계의 프로모션이 활발하다.

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한국건강기능식품협회의 '2025 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사'에 따르면, 전체 건강기능식품 시장에서 선물 목적의 구매 비중은 약 25% 내외인 것으로 나타났다.

이에 따라 어린이부터 부모 세대까지 전 연령층을 겨냥한 건강 선물 수요를 공략하기 위해 다양한 제품 출시와 이벤트가 이어지고 있다.

◇센트룸, 네이버 '가정의달+세일' 프로모션. 사진제공=센트룸

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'센트룸'은 오는 5월 8일까지 센트룸 네이버 스마트스토어에서 '센트룸 가정의달+세일' 프로모션을 진행한다. ▲센트룸 맨 더블업, 센트룸 우먼 더블업, ▲센트룸 실버 맨, 센트룸 실버 우먼, ▲센트룸 원데이팩 6종 등을 3개 번들 구매 시 최대 28%의 할인 혜택이 제공된다. 이밖에도 ▲센트룸 타마플렉스 올인원 관절·연골·근육, ▲센트룸 멀티구미, ▲센트룸 멀티구미 키즈, ▲센트룸 키즈, ▲센트룸 칼슘+D 미니, ▲센트룸 에너지 B 역시 3번들로 구매 시 할인 적용된 가격으로 구매 가능하다. 특히 베스트셀러 8종은 각 제품을 3개씩 구매하는 경우, 선물세트 패키지를 함께 증정한다.

◇동국제약 건강몰 가정의 달 선물 기획전. 사진제공=동국제약

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동국제약은 자사 공식 온라인몰 '동국제약 건강몰'을 통해 '가정의 달 선물 기획전'을 진행한다. 4월 30일까지 진행되는 얼리버드 행사를 시작으로, 5월 1일부터 5월 25일까지 본 프로모션이 이어진다. 5월의 어린이날, 어버이날, 스승의 날과 같은 기념일에 맞춰, 자녀 성장을 위한 어린이용 제품부터 부모님의 활력 증진 및 기능성 건강 관리 제품까지 폭넓게 구성했다.

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이번 기획전에서는 '마이핏V 이뮨128', '엘리나C 플러스', '루테인지아잔틴', '홍삼정', '콘드로이친', '저분자 콜라겐 앰플', '마이핏 키해피' 등 주요 제품들을 최대 73% 할인된 가격에 만나볼 수 있으며, 행사 기간 동안 전 제품 구매 시 사용할 수 있는 최대 3만 원 할인 쿠폰을 제공한다. 또한 동국제약 건강몰의 누적 회원 수 10만 명 돌파를 기념해 구매 금액대별(5만 원/10만 원/15만 원 이상)로 사은품도 증정한다.

쎌바이오텍 '듀오락(DUOLAC)'도 오는 5월 10일까지 공식몰에서 '가정의 달 선물대전'을 진행한다. ▲듀오락 듀오 디드롭스 ▲듀오락 베이비 ▲듀오락 얌얌 ▲듀오락 바이오가드 ▲듀오락 골드 하루 한 포 등 생애주기 맞춤형 제품을 최대 30% 할인된 가격에 판매한다. 신규 가입 고객에게는 13만원 상당의 쿠폰팩이 제공되며, 기존 고객에게도 5만 5000원 상당의 가정의 달 한정 쿠폰팩이 지급된다. 4월 베스트 리뷰어에게는 26만원 상당의 덴마크 왕실 도자기 브랜드 '로얄코펜하겐' 머그컵이 경품으로 제공된다.

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업계 관계자는 "건강 관리에 관심이 높아지면서 세대별로 세분화된 건강기능식품 수요가 늘고 있다"면서, "관련업계에서도 다양한 선물세트를 선보이며 프로모션을 진행 중이다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com