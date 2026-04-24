동원F&B, 쉽고 간편하게 음식의 감칠맛을 돕는...'동원참치액' 3종 구성

제공=동원F&B

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최근 외식 물가 상승으로 '집밥' 수요가 늘면서 간편하게 맛을 낼 수 있는 만능 조미료가 주목받고 있다.

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특히 유튜브와 인스타그램 등 SNS를 중심으로 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 요리 콘텐츠가 확산되며, 전 세대에서 요리에 대한 관심이 높아지는 추세다.

더 쉽고 간편하게 음식의 맛을 내도록 돕는 만능 조미료의 인기도 함께 높아지며, '참치액'이 대표적인 만능 소스로 떠오르고 있다.

훈연 참치 추출액에 무, 표고버섯, 다시마 등을 더한 참치액은 국, 찜, 볶음 등 다양한 요리에 감칠맛을 더하는 데 활용되며, 요리 초보자부터 숙련자까지 폭넓게 사용되고 있다.

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동원F&B는 참치 가공 노하우를 바탕으로 '동원참치액'을 선보이며 조미료 시장 공략에 나섰다.

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이 제품은 남태평양 등 청정해역에서 잡은 참치를 자숙한 뒤 5시간 이상 끓여낸 추출액을 사용해 깊고 진한 풍미를 구현한 것이 특징이고, 훈연 참치 추출물 함량도 80% 이상으로 높다.

제품은 '진', '순', '프리미엄' 3종으로 구성됐다.

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'진'은 참치액 본연의 가쓰오 풍미가 진해 국물과 조림, 찜, 볶음 요리 등에 적합하며, '순'은 멸치 숙성액을 더해 깔끔한 맛을 강조했다.

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'프리미엄'은 고급 참치 어종인 황다랑어 추출물과 사양벌꿀, 감초, 다시마, 표고버섯, 마늘 등 다양한 부재료를 더해 한층 깊은 감칠맛을 제공한다.

동원참치액은 2022년 출시 이후 빠르게 성장해 2024년 한 해 동안에만 매출이 50% 이상 증가했으며, 2025년까지 누적 판매량 약 750만 병을 기록했다.

동원F&B 관계자는 "동원참치액만의 높은 품질과 차별화된 원료가 소비자 만족으로 이어지고 있다"며 "지속적인 연구개발과 마케팅을 통해 참치액 시장을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.