현대건설, 안심 일터 조성 위한 현장 밀착형 프로그램 강화

제공=현대건설

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현대건설이 현장 중심의 실효성 있는 안전관리 강화를 위해 '안심 일터' 조성 프로그램을 확대하고 본격 운영에 나섰다.

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이번 안전 프로그램은 작업 현장의 사각지대 해소를 목표로, 중소 협력사와 외국인 근로자를 아우르는 교육과 소통 강화에 초점을 맞췄다.

동시에 스마트 AI 기반 안전 장비 지원을 확대해 예방 중심의 안전관리 체계를 구축하는 데 중점을 두고 있다.

주요 대책으로는 찾아가는 안전문화체험교육 도입, 외국인 리더 선발 및 다국어 기반 모바일 소통 확대, 중소 협력사 대상 경영진 안전 리더십 교육 및 컨설팅 지원, AI 기반 안전 기능 적용 스마트 안전장비 개발 및 현장 도입 지원 등이다.

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지난 16일 광명11R 재개발 현장에서 근로자 30명을 대상으로 '찾아가는 안전문화체험' 교육을 실시했다.

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해당 프로그램은 전용 차량을 활용한 이동형 체험교육으로, 줄걸이, 밀폐공간, 전기, 건설장비 등 주요 위험 공종을 VR 기반 체험 콘텐츠와 결합해 실제 작업 환경을 직관적으로 경험할 수 있도록 구성됐다.

이를 통해 근로자의 자발적인 안전의식 형성과 함께 현장 대응 역량 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

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'찾아가는 안전문화체험관'은 향후 전국 100여 개 사업장을 순회하며 하루 최대 150명 규모로 교육을 진행할 계획이다.

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외국인 근로자를 위한 안전관리도 강화된다.

현대건설은 모바일 플랫폼 기반 '타임아웃톡' 프로그램을 전 사업장에 적용하고, 35개 유형의 교육 콘텐츠를 22개 언어로 제공하고 있다.

이와 함께 외국인 리더제를 신설해 5개 국어가 가능한 중국, 미얀마, 베트남, 우즈벡키스탄 국적의 외국인 리더 4명을 선발해 현장 맞춤형 교육과 소통을 지원하고, 다국어 안전 현황판 도입 등을 통해 언어 장벽 해소에 나선다.

중소 협력사에 대한 지원도 확대된다.

약 200개 협력사를 대상으로 경영진 안전 리더십 교육과 컨설팅을 병행하고, 정부 및 인증기관과 협업해 안전보건경영 체계 구축을 지원한다.

아울러 안전등급제와 연계한 인센티브 제도를 운영해 자율적인 안전관리 참여를 유도할 방침이다.

스마트·AI 기반 기술 도입 역시 가속화된다.

현대건설은 원격제어 타워크레인 도입에 이어 스마트 굴착기 공동 개발을 추진하며, AI 기반 안전 기능을 적용한 장비 확산을 통해 위험요인의 사전 인지와 대응 역량을 강화해 나갈 계획이다.

현대건설 관계자는 "협력사와 근로자 등 다양한 구성원의 참여를 기반으로 실행 중심의 안전관리 체계를 구축했다는 데 의미가 있다"며 "교육, 체험, 인센티브, 스마트 기술을 유기적으로 연계해 현장 중심의 예방 체계를 강화하고 자율적인 안전문화 정착을 지속 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.