롯데웰푸드, 말차맛 트렌드 겨냥한 디저트 신제품 4종 출시

제공=롯데웰푸드

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롯데웰푸드가 말차 트렌드를 겨냥해 디저트 신제품 4종을 선보이며 라인업 확대에 나섰다.

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이번에 출시된 말차 디저트는 상시 운영 제품과 시즌 한정 제품으로 구성됐다.

정규 제품은 '카스타드 Cake 말차&딸기', '프리미엄 가나 랑드샤 말차' 2종이며, 시즌 한정으로 'ABC초코쿠키 말차', '칙촉 말차'가 함께 출시됐다.

카스타드 Cake 말차&딸기는 기존 카스타드 대비 필링을 36% 늘린 프리미엄 라인으로, 말차 크림과 설향 딸기잼의 조화를 강조했다.

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프리미엄 가나 랑드샤 말차는 작년 가을 시즌 한정 제품을 리뉴얼해 상시 제품으로 전환했으며, 진한 카카오 풍미를 담은 비스킷을 감싸고 있는 말차 스위트의 조합은 달콤쌉싸름한 풍미가 특징이다.

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시즌 한정 제품인 ABC초코쿠키 말차는 블랙쿠키칩과 말차 초콜릿, 카카오 쿠키의 조합으로 깊은 맛을 구현했으며, 칙촉 말차는 풍성한 말차맛 쿠키와 큼직한 말차 청크가 어우러져 칙촉만의 매력적인 식감과 말차맛이 배가된다.

롯데웰푸드는 이번 신제품을 포함해 총 7종의 말차 디저트 라인업을 운영한다.

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기존 '빈츠 프리미어 말차', '프리미엄 몽쉘 말차&딸기', '드림카카오 말차' 등과 함께 말차 트렌드 공략을 이어간다는 전략이다.

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아울러 오프라인 채널을 중심으로 말차 디저트 모음 기획전 등 다양한 마케팅 프로모션도 진행할 계획이다.