63빌딩 6회 오르기 챌린지 추가…'한화생명 시그니처 63 RUN' 참가자 모집

이미지 제공=한화생명

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5월 23일 개최되는 수직 마라톤 '한화생명 시그니처 63RUN'이 4월 27일 참가권 증정 이벤트를 시작으로, 5월 6일부터 순차적으로 티켓 예매에 들어간다.

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'한화생명 시그니처 63RUN'은 참가자들이 63빌딩 계단을 오르며 자신의 한계에 도전하는 프로그램이다. 특히 올해는 'RUN TO THE LIMIT' 슬로건 아래 기존 단일 코스 중심 운영에서 한 단계 확장해 '6회 오르기 챌린지'를 강화했다.

4월 27일 진행되는 챌린지(6회 오르기) 부문 참가권을 제공하는 추첨 이벤트는 총 5명을 선정해 1인당 2매의 참가권을 증정할 예정이다.

'한화생명 시그니처 63RUN' 참가 티켓 예매는 오는 5월 6일 14시부터 티켓링크를 통해 진행된다. 참가비는 1인당 1만5000원이며, 모집 인원은 총 500명이다. 참가 부문은 ▲시그니처(1회 오르기, 100명) ▲챌린지(6회 오르기, 400명)로 구분된다. 챌린지 부문은 63빌딩을 여섯 번 반복해 오르는 코스로, 총 7506개의 계단을 올라야 하며 누적 등반 고도는 1494m에 달한다. 해당 부문은 만 20세 이상 49세 이하만 참가할 수 있으며, 행사 당일 혈압·맥박 등 건강 상태 확인 절차를 거쳐야 한다.

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'한화생명 시그니처 63RUN' 행사는 63빌딩 동·서편 로비 및 전망 엘리베이터 일대에서 진행되며, 참가자 전원에게는 모바일 완주증과 메달 기록 각인 서비스가 제공되며, 스포츠 테이핑, 포토존, 라이브 포토 촬영 등 부대 프로그램도 마련된다. 이번 행사 참가비 전액은 사회연대은행을 통해 자립준비청년의 안정적인 사회 정착을 지원하는 데 활용된다.

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행사 당일에는 개인 기록을 합산해 팀별로 경쟁하는 수직 마라톤 방식의 특별 프로그램 '2026 63RUN THE MATCH'도 함께 진행된다. 격투기 선수 출신 방송인 김동현과 스포츠 크리에이터 홍범석이 한 팀을 이루고, 전년도 우승자 팀(2025년 63RUN 챌린지 남자 1위 마성민, 여자 2위 정하은)과 맞붙는 방식으로 펼쳐진다.

최현경 한화생명 CX전략실장은 "'한화생명 시그니처 63RUN'은 단순한 수직 마라톤을 넘어 6회 반복 오르기를 통해 자신의 한계를 시험하는 도심형 챌린지 스포츠로, 차별화된 경험을 제공하는 행사"라며 "앞으로도 다양한 스포츠 콘텐츠를 통해 고객과의 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com